從救災科技到文化平權 工研院助社會韌性共好

工研院於28日舉辦「2025工研院科技公益經驗分享交流研討會」，邀請多位合作夥伴分享科技導入公益計畫的經驗與歷程，現場也展示9項救災及文化平權相關科技成果，包括有土石流吸塵器之稱的「土石流清運設備」，以及開發3D線上沉浸式展間，提供行動不便傷友也能如臨音樂會現場，用科技強化災害應變力與落實文化平權。

工研院社會公益委員會今年協助近60家社福團體等機構，幫助上萬人次弱勢偏鄉民眾，以科技力助社會共好。

工研院社會公益委員會主任委員何大安指出，工研院以科技投入公益已邁入第14年，今年更邀請到許多將科技應用於不同領域的專家進行分享，期望透過科技力量，為臺灣建構更具包容力的多層次社會韌性體系。

他說，特別是今年因極端氣候在國內釀成多起災情，工研院運用既有技術，快速支援急難發生時的公共安全需求，展現以科技強化防災量能、守護臺灣的承諾；同時亦以科技縮小弱勢族群文化參與的落差，讓社會更美好。

工研院指出，今年在打造韌性社會層面上，導入結合空拍、投遞、定位與影像分析的完整流程，協助第一線人員，突破進入地震、水災及土石流等災區的限制，透過多旋翼無人機的空拍偵查、地形判讀與災情蒐集，快速掌握現場資訊，展現科技結合人道救援的精神。

此外，工研院更研發可輕易清理家戶內風災土石的微型動力履帶鏟土機械、外骨骼輔助裝置與螺桿泥沙清除機等設備，協助清運人員有效清理家戶內的風災泥沙。這些技術讓清淤人士化身成「鋼鐵戰士」，提升40%的清淤效率並減輕35%的腰背負荷，還能幫助災民早日重建家園。

為了擴大文化參與及文化平權，工研院與桃園市立脊髓損傷潛能發展中心及福爾摩沙管風琴文化協會合作，掃描管風琴與教堂空間，並建置3D線上沉浸式展間，讓行動不便的傷友們能如臨現場般，感受管風琴藝術在視覺與聽覺上的能量，實現「藝術無障礙、文化共分享」的願景。

現場也請工研院產業科技國際策略發展所資深研究經理張舜翔與福爾摩沙管風琴文化協會，共同分享科技不只是提升效率的工具，更能為文化參與打造全新的入口。

工研院亦持續優化「共感穿戴裝置」，新增肩、胸與背部多點分區震動輸出，整合「多目標影音生成引擎」，運用體感結合生成式AI技術，協助聽障表演者傳遞情感，展現AI在文化平權與多感官藝術中的創新價值。未來也將持續運用創新技術，連結文化資源，讓更多人都能自在地走進藝術、親近文化。

今年東華大學能源科技中心主任白益豪與工研院量測技術發展中心組長謝卓帆，也共同分享工研院與東華大學團隊將淨灘後海洋廢棄物，透過高溫氣化與熱裂解技術形成生物炭，混合水泥製成人工魚礁，已投入復育珊瑚，為海洋生物再造永續生態系，實現「轉廢為寶」的永續目標！