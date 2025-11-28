快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

聽新聞
0:00 / 0:00

vivo子品牌iQOO登台 電競旗艦手機iQOO 15亮相

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
vivo子品牌iQOO登台，電競旗艦手機iQOO 15亮相。陳昱翔/攝影
vivo子品牌iQOO登台，電競旗艦手機iQOO 15亮相。陳昱翔/攝影

全球手機大廠vivo 28日正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌iQOO。2009年成立的iQOO，品牌名稱源自「I Quest On and On」縮寫，象徵生而強悍、探索不止，我們以持續精進的創新技術，為使用者創造更多探索樂趣，並滿足消費者對於極致效能與電競的期待。首款在台推出的iQOO產品—iQOO 15集算力、影像及操控為一體，搭載高通Snapdragon 8 Elite Gen 5、自研電競晶片Q3與2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕三大跨代領先優勢，樹立未來性能旗艦的新標竿。

iQOO 15具備了讓電競玩家眼睛一亮的六大亮點，包括強強聯手Monster超核引擎的不掉幀、7,000mAh藍海電池的強續航、8K mm² VC散熱系統的不發熱、機身與螢幕光效同步迸發的懸浮能量光環、MAX雙軸震感馬達的4D遊戲震感及支援最高2K 60幀 20Mbps的流暢直播，帶給電競玩家最佳遊戲體驗。搭配5,000萬畫素Sony 3倍潛望長焦鏡頭、OriginOS 6作業系統及貼心售後服務，為效能控、遊戲玩家和創作者等帶來更高水平使用體驗！iQOO 15推出16GB RAM+ 512GB ROM，並打造兩款外觀配色，「凌雲灰」展現無限凌雲氣勢，「傳奇白」則以競速菱格紋設計彰顯速度美學。

vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo在台灣已經深耕8年，我們發現到有一群消費者對於手機性能與科技上的突破相當執著，讓我們決定引進主打極頂級效能與電競級體驗的iQOO來回應使用者需求，透過強悍性能，為使用者打造更純粹又暢快的手機使用體驗。」記者會現場特別邀請世界冠軍戰隊BMG與電競女神體驗iQOO 15，BMG分享在實際遊戲過程中，深刻體驗到iQOO 15在反應速度、螢幕顯示、散熱效能，較同級明顯進化，充分展示iQOO跨代領先實力與性能王者地位！

iQOO與高通聯手調校！iQOO 15核心採用台積電（2330）第三代3nm製程並搭載高通Snapdragon 8 Elite Gen 5，其共同打造的Monster超核引擎能精準預測每一幀遊戲畫面所需要的運算能力、降低掉幀風險，還能針對遊戲全程無差別加速！啟動Monster模式，即可釋放更強、更順、更冷靜的巔峰效能。配合業界領先的UFS 4.1及LPDDR5X Ultra Pro高速記憶體，讀寫速度高達10.7Gbps，從觸控到畫面回應上都保持旗艦級流暢表現。

專為遊戲優化的自研電競晶片Q3，內建渲染Core、光追Core與AI Core三大運算核心，對應AI、光線追蹤與強大繪圖能力。透過超級解析與超級幀率技術同步運作，iQOO 15呈現如電腦等級穩定的畫面幀率與超流暢的遊戲體驗。此外，Q3晶片支援自研的全場景光線追蹤，則帶來電影等級的光影效果與逼真陰影，大幅提升遊戲沉浸感。

電競 手機 高通

延伸閱讀

電競／奪冠陣容照換！三連霸強權T1不續約冠軍射手 元老僅存Faker

電競熱浪引爆北京鳥巢 逾6萬人觀賽

電競／「聯盟戰棋」棋手皇冠盃 WithoutYou奪世界冠軍台灣第一人

WirForce 2025必逛亮點！TP-Link與《餓狼傳說City of the Wolves》聯手打造格鬥遊戲專區

相關新聞

加速智慧型機器人落地應用 機器人跨域共創聯盟正式成立

隨著全球產業邁向智慧化浪潮，機器人技術（Robotics）已成為製造升級與智慧生活的關鍵力量，臺灣憑藉完整的資通訊科技與...

vivo子品牌iQOO登台 電競旗艦手機iQOO 15亮相

全球手機大廠vivo 28日正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌iQOO。2009年成立的...

談羅唯仁案黃仁勳挺台積 「文化技術難複製從未擔心」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日返美前受訪，首度被媒體問到台積電前資深副總羅唯仁事件。他低調表示，自己「不清楚細節」，但話鋒一轉，力挺台積電，強調台積電並非靠單一個人，而是建立在深厚企業文化與龐大技術體系之上。

中科就業人數突破6萬 預估年營業額再站穩兆元

中科管理局今天表示，在全球AI浪潮帶動下，園區展現強勁成長動能，今年就業人數已逾6萬。園區營業額繼去年站穩兆元後，預估今...

台積電導入藍氨 創國內半導體業首例

台積電今日在其ESG電力報宣布，藍氨產製的氨水已於今年第4季正式導入晶圓14A廠，成為國內首家使用藍氨的半導體企業，預估...

宏碁投資日本Opticon 切入自動辨識與資料擷取市場

宏碁（2353）、Esquarre Vision Limited與品牌名Opticon的日本自動辨識及資料擷取（Auto...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。