vivo子品牌iQOO登台 電競旗艦手機iQOO 15亮相

全球手機大廠vivo 28日正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌iQOO。2009年成立的iQOO，品牌名稱源自「I Quest On and On」縮寫，象徵生而強悍、探索不止，我們以持續精進的創新技術，為使用者創造更多探索樂趣，並滿足消費者對於極致效能與電競的期待。首款在台推出的iQOO產品—iQOO 15集算力、影像及操控為一體，搭載高通Snapdragon 8 Elite Gen 5、自研電競晶片Q3與2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕三大跨代領先優勢，樹立未來性能旗艦的新標竿。

iQOO 15具備了讓電競玩家眼睛一亮的六大亮點，包括強強聯手Monster超核引擎的不掉幀、7,000mAh藍海電池的強續航、8K mm² VC散熱系統的不發熱、機身與螢幕光效同步迸發的懸浮能量光環、MAX雙軸震感馬達的4D遊戲震感及支援最高2K 60幀 20Mbps的流暢直播，帶給電競玩家最佳遊戲體驗。搭配5,000萬畫素Sony 3倍潛望長焦鏡頭、OriginOS 6作業系統及貼心售後服務，為效能控、遊戲玩家和創作者等帶來更高水平使用體驗！iQOO 15推出16GB RAM+ 512GB ROM，並打造兩款外觀配色，「凌雲灰」展現無限凌雲氣勢，「傳奇白」則以競速菱格紋設計彰顯速度美學。

vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo在台灣已經深耕8年，我們發現到有一群消費者對於手機性能與科技上的突破相當執著，讓我們決定引進主打極頂級效能與電競級體驗的iQOO來回應使用者需求，透過強悍性能，為使用者打造更純粹又暢快的手機使用體驗。」記者會現場特別邀請世界冠軍戰隊BMG與電競女神體驗iQOO 15，BMG分享在實際遊戲過程中，深刻體驗到iQOO 15在反應速度、螢幕顯示、散熱效能，較同級明顯進化，充分展示iQOO跨代領先實力與性能王者地位！

iQOO與高通聯手調校！iQOO 15核心採用台積電（2330）第三代3nm製程並搭載高通Snapdragon 8 Elite Gen 5，其共同打造的Monster超核引擎能精準預測每一幀遊戲畫面所需要的運算能力、降低掉幀風險，還能針對遊戲全程無差別加速！啟動Monster模式，即可釋放更強、更順、更冷靜的巔峰效能。配合業界領先的UFS 4.1及LPDDR5X Ultra Pro高速記憶體，讀寫速度高達10.7Gbps，從觸控到畫面回應上都保持旗艦級流暢表現。

專為遊戲優化的自研電競晶片Q3，內建渲染Core、光追Core與AI Core三大運算核心，對應AI、光線追蹤與強大繪圖能力。透過超級解析與超級幀率技術同步運作，iQOO 15呈現如電腦等級穩定的畫面幀率與超流暢的遊戲體驗。此外，Q3晶片支援自研的全場景光線追蹤，則帶來電影等級的光影效果與逼真陰影，大幅提升遊戲沉浸感。