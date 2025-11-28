台積電嘉義封裝廠工程順利 第1廠逾2成在地員工

中央社／ 嘉義縣28日電

嘉義縣校園7月因風災毀損，台積電施工團隊協助修復，縣長翁章梁今天致贈感謝狀，他說，台積電在嘉科的2個先進封裝廠工程都進行很順利，第1廠就有逾2成員工是嘉義人。

嘉義縣政府今天發布新聞稿，中小學校園7月初受到丹娜絲颱風影響毀損，當時台積電帶著施工團隊進校，修復包括忠和國中等11所受損嚴重學校，不到1個月迅速完工。

台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍及慈善基金會執行長彭冠宇等團隊今天拜會嘉義縣長翁章梁，由翁章梁代表縣府致贈感謝狀，並討論目前封裝廠施工及人員進駐安置進度，隨後台積電團隊前往協助修復的和興、沄水國小現勘執行成果。

翁章梁接受媒體聯訪表示，首先感謝台積電在風災後協助縣轄11所學校復原，台積電2個先進封裝廠都進行得很順利，台積電也提到，第1廠所招聘的員工中，嘉義人就占有2成多，提供嘉義子弟回家就業的機會。

翁章梁說，縣府也在積極尋求中央支持嘉科園區周遭提升至百年防洪標準，中央、地方密切合作中；因台積電園區基地建造比較高，基本上不會淹水，未來園區周圍若沒有處理，進出會出現問題，因此，相應於園區內部的規劃，而外部也同步提升，這是目前在進行的部分。

彭冠宇透過新聞稿表示，7月風災後相當長一段時間內，即便資金充足，也難以找到工班與材料，為協助嘉義縣校園盡速恢復正常運作，台積電決定暫緩自家工程進度，優先調派工班，全力投入校園修繕。

彭冠宇說，先進封裝廠團隊希望將先進封裝等高難度技術轉化為淺顯易懂、富含趣味的科學實驗內容，未來將持續與縣府教育處合作，推動相關教育資源，擴大科學教育的深度與廣度。

台積電 嘉義 團隊

延伸閱讀

嘉義溪北六興宮建廟200週年 泥塑王得祿神像祭拜

嘉縣梅山親子公園亮相 梅花意象、共融設施成亮點

全國南區社區環教成果展 環境部政次葉俊宏盼落實淨零綠生活

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

相關新聞

加速智慧型機器人落地應用 機器人跨域共創聯盟正式成立

隨著全球產業邁向智慧化浪潮，機器人技術（Robotics）已成為製造升級與智慧生活的關鍵力量，臺灣憑藉完整的資通訊科技與...

黃仁勳探訪張忠謀「他狀態很好」 黃預告明年1月再訪台

輝達執行長黃仁勳這兩日訪台，他昨日指出，人工智慧（ＡＩ）市場規模非常龐大，且成長速度極快，輝達每天都會面臨激烈的競爭，雖...

台積電嘉義廠 明年投入量產

台積電在嘉科園區建2座CoWos先進封裝廠，雖工安意外頻傳，但僅部分工區停工，對進度影響不大，反而是7月颱風及豪雨影響較...

看好AI市場 台達電子公司泰達電決議興建泰國新廠

看好人工智慧（AI）相關技術需求持續加溫，台達電今天代子公司泰達電（DET）公告決議興建泰國BP6廠、BP7廠及BPP-...

vivo子品牌iQOO登台 電競旗艦手機iQOO 15亮相

全球手機大廠vivo 28日正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌iQOO。2009年成立的...

談羅唯仁案黃仁勳挺台積 「文化技術難複製從未擔心」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日返美前受訪，首度被媒體問到台積電前資深副總羅唯仁事件。他低調表示，自己「不清楚細節」，但話鋒一轉，力挺台積電，強調台積電並非靠單一個人，而是建立在深厚企業文化與龐大技術體系之上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。