台積電導入藍氨 創國內半導體業首例

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電在南科14A廠率先導入藍氨，創國內半導體業首例。（路透）
台積電今日在其ESG電力報宣布，藍氨產製的氨水已於今年第4季正式導入晶圓14A廠，成為國內首家使用藍氨的半導體企業，預估單季可減碳約250公噸，並計畫至民國119年全面導入台灣廠區後，年減碳量可達7萬公噸，深化綠色營運。

台積電表示，公司致力推動綠色低碳供應鏈，除持續與供應商合作開發電子級回收原物料如環戊酮（Cyclopentanone）、四甲基氫氧化銨（TMAH）及異丙醇（IPA）外，為擴大減碳範疇與影響力，首次聯合氨水供應商啟動「藍氨導入專案」，透過四大策略成功促使氨水供應商上游的液氨供應商，採用在生產過程中加入碳捕捉與封存（CCS）技術的藍氨，相較於傳統的灰氨可降低碳足跡60%-70%。

台積電表示，藍氨產製的氨水已於今年第4季導入晶圓14A廠，成為國內首家使用藍氨的半導體企業，預估單季可減碳約250公噸，並計畫至民國119年全面導入台灣廠區後，年減碳量可達7萬公噸，深化綠色營運。

氨水是半導體製程中的關鍵化學品，能有效維持晶片表面純淨並提升性能。然而，其碳足跡中約80%來自氨水供應商上游液氨的生產過程，成為供應鏈減碳的主要挑戰。為實現淨零排放目標，台積公司主導推動此專案，整合多家氨水供應商的藍氨需求，並採取「效益研析、碳足跡驗證、價格協商、採購規範化」四大策略，確保藍氨供應穩定性，進一步促進供應鏈低碳轉型。

台積電強調，供應鏈碳排放管理是台積公司實踐淨零目標的重要一環，未來除逐步提升藍氨使用比率外，亦將深入評估雙氧水、硫酸等關鍵化學品，積極探索低碳原物料替代方案，透過創新技術與跨界合作，帶動低碳材料的產業化進程，建構具韌性的永續原物料價值鏈。

