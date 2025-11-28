中科就業人數突破6萬 預估年營業額再站穩兆元

快訊

中央社／ 台中28日電
中部科學園區管理局表示，在全球AI浪潮帶動下，持續展現強勁成長動能，截至今年10月底，園區就業人數已達6萬859人，預估今年營收有望再站上新台幣兆元關卡。（中科管理局提供）中央社
中部科學園區管理局表示，在全球AI浪潮帶動下，持續展現強勁成長動能，截至今年10月底，園區就業人數已達6萬859人，預估今年營收有望再站上新台幣兆元關卡。（中科管理局提供）中央社

中科管理局今天表示，在全球AI浪潮帶動下，園區展現強勁成長動能，今年就業人數已逾6萬。園區營業額繼去年站穩兆元後，預估今年營收有望再站上兆元關卡，達1兆900億元。

中部科學園區管理局今天發布新聞稿表示，中部科學園區作為中台灣高科技產業的核心基地，在全球AI浪潮帶動下，持續展現強勁成長動能。截至今年10月底，園區就業人數已達6萬859人，較2024年同期成長12.54%。

對於園區相關成果，中科管理局說明，園區營業額繼去年站穩新台幣兆元後，今年至8月底已達7058.42億元，較去年同期成長5.55%，預估全年營收有望再站上兆元關卡，達1兆900億元。

針對台中園區擴建二期計畫，中科管理局提到，先期水土保持工程已順利完工，擴建二期總面積約89.75公頃，廠商已經動工。未來整體開發完成後，預估可創造約5000億元年產值，並帶動約4500個就業機會，成為全球先進製程重鎮。

中科管理局表示，未來仍將秉持「創新引領、永續共融」為核心，推動科技、人文與環境永續並行的發展願景，持續吸引並培育具研發能量與成長潛力的新興技術與產業，並透過多元輔導與策略工具，適時提供產業轉型所需的支持。

