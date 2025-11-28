宏碁投資日本Opticon 切入自動辨識與資料擷取市場

宏碁（2353）、Esquarre Vision Limited與品牌名Opticon的日本自動辨識及資料擷取（Automatic Identification and Data Capture，AIDC）解決方案供應商OPTOELECTRONICS CO., LTD（東京證交所：6664）共同宣布，宏碁及Esquarre將分別以1,589,419,104日圓(約新台幣3.19億元)及819,000,000日圓(約新台幣1.64億元)投資Opticon取得約38%及20%股份。本案預計於2026年初完成，藉此支持Opticon的成長與國際拓展計劃。

對於宏碁來說，此舉拓展其AIoT邊緣運算陣容，增加辨識及機器視覺解決方案並能與子公司建碁（3046）及振樺電子（8114）產生綜效。建碁致力發展數位顯示引擎與邊緣運算用途的工業電腦，而振樺集團為全球商用智慧物聯網領導品牌，致力於提供線上線下（O2O）整合解決方案與場景定義之智慧邊緣運算平台。

宏碁公司董事長暨執行長陳俊聖表示：「延續我們發展多重事業引擎的策略，我們很高興歡迎Opticon成為宏碁集團第16家上市櫃子公司，實現我們對於AIoT邊緣運算市場的堅定承諾。」

Esquarre公司執行長鄭傑文表示：「Esquarre將以在嵌入式運算市場的經驗支持Opticon的成長並優化其營運。我們與宏碁都有信心Opticon能從裝置製造商轉為AIoT應用的解決方案供應商。除了現有的營運團隊將留任，全球領導團隊將獲得宏碁和Esquarre的支持。」

OPTOELECTRONICS CO., LTD創辦人暨代表取締役社長俵政美表示：「透過其廣大的全球銷售及服務網路，宏碁的投資將協助Opticon下一階段的成長。以我們堅實的技術能力及AIDC產業經驗為基礎，我們準備好在宏碁與Esquarre的領導下打開新的篇章。」

Opticon是一個專精AIDC系統製造的解決方案供應商，產品橫跨2D CMOS元件及1D雷射／CCD元件的引擎模組、條碼掃描器、手持式電腦及電子貨架標籤。該公司成立於1976年，為全世界最早專精製造條碼掃描器的公司之一。