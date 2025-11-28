預告明年一月回台！黃仁勳：尾牙紅包自掏腰包、台灣棒球是國寶

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日結束台灣行程準備返美前表次預計「明年一月時會再來台灣」，同時又笑說，「除非我忍不住更早偷偷跑來，給大家一個驚喜」，暗示不排除再度快閃訪台。

這次來台行程滿檔，他也難得分享一段「私生活行程」——笑說終於抽空去按了腳底按摩，已經好幾年沒有好好放鬆，而這回特地跑到指舞春秋腳底按摩店報到，讓外界看到他親民又接地氣的一面。

談到外界最有興趣的輝達尾牙紅包話題，黃仁勳表示，公司沒有固定的獎金制度，「只有大家一起努力工作」，但員工最期待的抽獎（lucky draws），其實都是他個人自掏腰包發放，這幾年紅包越包越大，就是因為員工很努力替公司賺進更多錢，「老闆也要更努力工作才包得起」。

他也不忘再度盛讚台灣棒球，直呼台灣的棒球一直都很厲害，是台灣的「國寶」之一，並分享中華隊曾多次到美國拜訪他，大家還在自家走廊打棒球，為這趟台灣行留下輕鬆又溫暖的註腳。