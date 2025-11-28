快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

預告明年一月回台！黃仁勳：尾牙紅包自掏腰包、台灣棒球是國寶

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳(圖)28日結束台灣行程準備返美前表次預計「明年一月時會再來台灣」。美聯社
輝達執行長黃仁勳(圖)28日結束台灣行程準備返美前表次預計「明年一月時會再來台灣」。美聯社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日結束台灣行程準備返美前表次預計「明年一月時會再來台灣」，同時又笑說，「除非我忍不住更早偷偷跑來，給大家一個驚喜」，暗示不排除再度快閃訪台。

這次來台行程滿檔，他也難得分享一段「私生活行程」——笑說終於抽空去按了腳底按摩，已經好幾年沒有好好放鬆，而這回特地跑到指舞春秋腳底按摩店報到，讓外界看到他親民又接地氣的一面。

談到外界最有興趣的輝達尾牙紅包話題，黃仁勳表示，公司沒有固定的獎金制度，「只有大家一起努力工作」，但員工最期待的抽獎（lucky draws），其實都是他個人自掏腰包發放，這幾年紅包越包越大，就是因為員工很努力替公司賺進更多錢，「老闆也要更努力工作才包得起」。

他也不忘再度盛讚台灣棒球，直呼台灣的棒球一直都很厲害，是台灣的「國寶」之一，並分享中華隊曾多次到美國拜訪他，大家還在自家走廊打棒球，為這趟台灣行留下輕鬆又溫暖的註腳。

黃仁勳：AI需求太強 供應鏈處處吃緊、沒有一樣是充裕的

被問羅唯仁案…黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製 從未擔心機密外流

聯發科連五漲收1,395元！黃仁勳談Google TPU 點火「非輝達」AI想像

AI 晶片廝殺升溫！黃仁勳：輝達是唯一能跑所有AI模型的平台

被問羅唯仁案…黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製 從未擔心機密外流

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日返美前受訪，首度被媒體問到台積電（2330）前資深副總羅唯仁事件。他低調表示，自己...

談羅唯仁涉洩密 黃仁勳：台積保護輝達資訊做得很好

台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，台積電大客戶之一、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，台積電不是只靠一個人，...

AI 晶片廝殺升溫！黃仁勳：輝達是唯一能跑所有AI模型的平台

面對 AI 晶片市場日益激烈的競爭，尤其在 Google 自研 TPU 傳出爭取 Meta 等大型客戶訂單的市場傳聞之下...

台積電今年第4季導入藍氨減碳 創國內半導體業首例

台積電（2330）28日更新ESG電子報，提及今年第4季晶圓十四A廠正式導入藍氨產製的氨水減碳，創國內半導體業首例。

台積電導入藍氨 創國內半導體業首例

台積電今日在其ESG電力報宣布，藍氨產製的氨水已於今年第4季正式導入晶圓14A廠，成為國內首家使用藍氨的半導體企業，預估...

宏碁投資日本Opticon 切入自動辨識與資料擷取市場

宏碁（2353）、Esquarre Vision Limited與品牌名Opticon的日本自動辨識及資料擷取（Auto...

