聽新聞
0:00 / 0:00
預告明年一月回台！黃仁勳：尾牙紅包自掏腰包、台灣棒球是國寶
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日結束台灣行程準備返美前表次預計「明年一月時會再來台灣」，同時又笑說，「除非我忍不住更早偷偷跑來，給大家一個驚喜」，暗示不排除再度快閃訪台。
這次來台行程滿檔，他也難得分享一段「私生活行程」——笑說終於抽空去按了腳底按摩，已經好幾年沒有好好放鬆，而這回特地跑到指舞春秋腳底按摩店報到，讓外界看到他親民又接地氣的一面。
談到外界最有興趣的輝達尾牙紅包話題，黃仁勳表示，公司沒有固定的獎金制度，「只有大家一起努力工作」，但員工最期待的抽獎（lucky draws），其實都是他個人自掏腰包發放，這幾年紅包越包越大，就是因為員工很努力替公司賺進更多錢，「老闆也要更努力工作才包得起」。
他也不忘再度盛讚台灣棒球，直呼台灣的棒球一直都很厲害，是台灣的「國寶」之一，並分享中華隊曾多次到美國拜訪他，大家還在自家走廊打棒球，為這趟台灣行留下輕鬆又溫暖的註腳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言