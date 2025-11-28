快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳：AI需求太強 供應鏈處處吃緊、沒有一樣是充裕的

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
黃仁勳28日受訪坦言，目前AI整體需求「非常非常強」，供應鏈處處吃緊。（路透）
黃仁勳28日受訪坦言，目前AI整體需求「非常非常強」，供應鏈處處吃緊。（路透）

威剛（3260）董事長陳立白日前預告記憶體市況將一路緊俏到明年、今年DRAM與NAND報價大漲帶動市場情緒之際，外界也高度關注輝達（NVIDIA）在AI浪潮下的記憶體供應壓力。對此，輝達執行長黃仁勳28日受訪坦言，目前整體需求「非常非常強」，供應鏈處處吃緊，不僅是記憶體，從先進晶圓到CoWoS封裝、線材與電源供應，幾乎「沒有哪一樣是充裕的」。

他指出，AI伺服器與相關產品需求火熱，讓供應鏈變得格外複雜，「我們用的是台積電（2330）非常先進的晶圓，一個系統裡面有七顆不同的晶片，不是一顆而已」，再加上複雜的記憶體、CoWoS先進封裝、各式交換器、線材與電源供應等，每一個環節都牽一髮動全身，「所以沒有哪一種料是充裕的」。

不過，黃仁勳也強調，輝達在全球供應鏈整合上具備優勢，供應鏈「非常強大，也是全世界最大」，只要客戶有需求，公司就會設法把貨送到，顯示在零組件緊俏、價格走揚的環境下，仍會盡力滿足客戶擴產與建置AI算力的急迫需求。

記憶體 輝達 AI

延伸閱讀

被問羅唯仁案…黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製 從未擔心機密外流

談羅唯仁涉洩密 黃仁勳：台積保護輝達資訊做得很好

聯發科連五漲收1,395元！黃仁勳談Google TPU 點火「非輝達」AI想像

AI 晶片廝殺升溫！黃仁勳：輝達是唯一能跑所有AI模型的平台

相關新聞

被問羅唯仁案…黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製 從未擔心機密外流

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日返美前受訪，首度被媒體問到台積電（2330）前資深副總羅唯仁事件。他低調表示，自己...

談羅唯仁涉洩密 黃仁勳：台積保護輝達資訊做得很好

台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，台積電大客戶之一、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，台積電不是只靠一個人，...

AI 晶片廝殺升溫！黃仁勳：輝達是唯一能跑所有AI模型的平台

面對 AI 晶片市場日益激烈的競爭，尤其在 Google 自研 TPU 傳出爭取 Meta 等大型客戶訂單的市場傳聞之下...

台積電今年第4季導入藍氨減碳 創國內半導體業首例

台積電（2330）28日更新ESG電子報，提及今年第4季晶圓十四A廠正式導入藍氨產製的氨水減碳，創國內半導體業首例。

台積電導入藍氨 創國內半導體業首例

台積電今日在其ESG電力報宣布，藍氨產製的氨水已於今年第4季正式導入晶圓14A廠，成為國內首家使用藍氨的半導體企業，預估...

宏碁投資日本Opticon 切入自動辨識與資料擷取市場

宏碁（2353）、Esquarre Vision Limited與品牌名Opticon的日本自動辨識及資料擷取（Auto...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。