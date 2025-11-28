黃仁勳：AI需求太強 供應鏈處處吃緊、沒有一樣是充裕的

威剛（3260）董事長陳立白日前預告記憶體市況將一路緊俏到明年、今年DRAM與NAND報價大漲帶動市場情緒之際，外界也高度關注輝達（NVIDIA）在AI浪潮下的記憶體供應壓力。對此，輝達執行長黃仁勳28日受訪坦言，目前整體需求「非常非常強」，供應鏈處處吃緊，不僅是記憶體，從先進晶圓到CoWoS封裝、線材與電源供應，幾乎「沒有哪一樣是充裕的」。

他指出，AI伺服器與相關產品需求火熱，讓供應鏈變得格外複雜，「我們用的是台積電（2330）非常先進的晶圓，一個系統裡面有七顆不同的晶片，不是一顆而已」，再加上複雜的記憶體、CoWoS先進封裝、各式交換器、線材與電源供應等，每一個環節都牽一髮動全身，「所以沒有哪一種料是充裕的」。

不過，黃仁勳也強調，輝達在全球供應鏈整合上具備優勢，供應鏈「非常強大，也是全世界最大」，只要客戶有需求，公司就會設法把貨送到，顯示在零組件緊俏、價格走揚的環境下，仍會盡力滿足客戶擴產與建置AI算力的急迫需求。