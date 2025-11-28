被問羅唯仁案…黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製 從未擔心機密外流

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日返美前受訪，首度被媒體問到台積電（2330）前資深副總羅唯仁事件。他低調表示，自己「不清楚細節」，但話鋒一轉，力挺台積電，強調台積電並非靠單一個人，而是建立在深厚企業文化與龐大技術體系之上。

黃仁勳表示，他對羅唯仁案「不了解太多細節」，但可以肯定的是，「台積電不是只有一個人（TSMC is not just one person）」。他指出，台積電的技術非常複雜，除了晶片本身、電晶體與製程技術之外，還包含營運控管、商業規畫等各種層面，「身為一個為全世界大量製造晶片的公司，台積電的每一個環節其實都是技術」。

他強調，台積電在技術與營運上的基礎相當紮實，台積電有非常多面向的技術，「我對他們會持續蓬勃發展充滿信心」，外界不應把台積電簡化為單一人物或單一事件。

至於外界關心輝達與台積電如何保護技術與敏感資訊，他也罕見鬆口。黃仁勳說：「台積電在保護我們的敏感資訊方面做得非常好，我們從來沒有過任何一次擔心」，等於在羅唯仁風波延燒之際，公開替台積電在資安與營業秘密防護上掛保證。

黃仁勳進一步表示，輝達本身的技術也高度複雜，牽涉晶片、系統與軟體等多個層面，「我們公司的技術其實非常複雜，包含晶片、系統、軟體，而且有非常多不同類型的晶片，不只是GPU」，所有技術必須整合在一起才能成功，「這些技術太複雜，也太難真正理解，我們花了33年才走到今天」。

談到人才流動，他坦言，輝達一直有人才加入，也會有人離開，但多數員工待得很久，他認為輝達的技術相當難以複製。黃仁勳也預告，預計明年1月會再度回到台灣，屆時預計將參加輝達在台尾牙。黃仁勳笑稱，員工最期待的抽獎紅包其實都是由他個人自掏腰包發放，紅包這幾年越包越大，就是因為員工很努力替公司賺進更多錢，「老闆也要更努力工作才包得起」。

在羅唯仁事件掀起產業對機密外流的高度關注之際，他以輝達長期留才文化與「一起打拚、一起分享」的氛圍強調，真正關鍵的不只是單一員工的去留，而是長期累積、難以被複製的整體技術與企業文化。