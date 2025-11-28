快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

創浦在台成立新電漿電源技術中心 打造亞洲服務樞紐

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創浦臺灣技術中心落成啟用，此技術中心將作為區域樞紐，不僅服務臺灣，也涵蓋日本、南韓與整個東南亞。圖／創浦 提供
創浦臺灣技術中心落成啟用，此技術中心將作為區域樞紐，不僅服務臺灣，也涵蓋日本、南韓與整個東南亞。圖／創浦 提供

半導體製造設備核心元件供應商創浦（TRUMPF），近日於桃園啟用全新區域性電漿電源技術中心。該技術中心旨在強化與客戶的緊密連結、縮短服務時間與降低碳足跡，並透過設備翻新以延長使用壽命，助力亞洲半導體產業的循環經濟。

創浦全新啟用的技術中心配備先進基礎設施，專注於創浦電漿電源分析、維修與校正。創浦全球首席技術官Berthold Schmidt表示，整體半導體產業面臨結構日益縮小、3D拓樸（3D-Topography）愈趨複雜、新材料導入，以及高精密度與能源效率的巨大挑戰，創浦期望藉由技術優勢驅動產業的創新循環，助力發展應用於人工智慧、行動通訊與雲端運算等領域的次世代高效能晶片發展。

創浦技術包含先進極紫外光（EUV）雷射系統、高功率雷射及先進電漿電源，在高效節能的微晶片製程中發揮關鍵作用，此類微晶片廣泛應用於人工智慧、智慧型手機與資料中心等領域。其中，電漿電源為實現先進製程節點（Next-Generation Nodes）的關鍵元件，透過精準控制產生電漿，進而於矽晶圓製造極細微結構，對多層晶片架構至關重要。

創浦的電漿電源技術以每秒十萬次頻率快速提升、降低極高電壓，產生短暫而強大的脈衝，使半導體製造商得以運用卓越的精度與極高的深寬比製造奈米等級3D結構，此關鍵技術更被視為驅動微電子學持續演進的動能。

創浦核心電漿製程的電源解決方案，是驅動半導體製造的先進技術。圖／創浦提供
創浦核心電漿製程的電源解決方案，是驅動半導體製造的先進技術。圖／創浦提供

半導體 晶片 人工智慧

延伸閱讀

MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資

台股反彈...坐等聖誕節行情？專家「海韻電、宏遠證勝率高」：12月數據亮眼

台達電、光寶科 四檔靚

一周盤前股市解析／軍工、塑化、金融 可留意

相關新聞

被問羅唯仁案…黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製 從未擔心機密外流

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日返美前受訪，首度被媒體問到台積電（2330）前資深副總羅唯仁事件。他低調表示，自己...

談羅唯仁涉洩密 黃仁勳：台積保護輝達資訊做得很好

台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，台積電大客戶之一、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，台積電不是只靠一個人，...

AI 晶片廝殺升溫！黃仁勳：輝達是唯一能跑所有AI模型的平台

面對 AI 晶片市場日益激烈的競爭，尤其在 Google 自研 TPU 傳出爭取 Meta 等大型客戶訂單的市場傳聞之下...

台積電今年第4季導入藍氨減碳 創國內半導體業首例

台積電（2330）28日更新ESG電子報，提及今年第4季晶圓十四A廠正式導入藍氨產製的氨水減碳，創國內半導體業首例。

台積電導入藍氨 創國內半導體業首例

台積電今日在其ESG電力報宣布，藍氨產製的氨水已於今年第4季正式導入晶圓14A廠，成為國內首家使用藍氨的半導體企業，預估...

宏碁投資日本Opticon 切入自動辨識與資料擷取市場

宏碁（2353）、Esquarre Vision Limited與品牌名Opticon的日本自動辨識及資料擷取（Auto...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。