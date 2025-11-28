創浦在台成立新電漿電源技術中心 打造亞洲服務樞紐

半導體製造設備核心元件供應商創浦（TRUMPF），近日於桃園啟用全新區域性電漿電源技術中心。該技術中心旨在強化與客戶的緊密連結、縮短服務時間與降低碳足跡，並透過設備翻新以延長使用壽命，助力亞洲半導體產業的循環經濟。

創浦全新啟用的技術中心配備先進基礎設施，專注於創浦電漿電源分析、維修與校正。創浦全球首席技術官Berthold Schmidt表示，整體半導體產業面臨結構日益縮小、3D拓樸（3D-Topography）愈趨複雜、新材料導入，以及高精密度與能源效率的巨大挑戰，創浦期望藉由技術優勢驅動產業的創新循環，助力發展應用於人工智慧、行動通訊與雲端運算等領域的次世代高效能晶片發展。

創浦技術包含先進極紫外光（EUV）雷射系統、高功率雷射及先進電漿電源，在高效節能的微晶片製程中發揮關鍵作用，此類微晶片廣泛應用於人工智慧、智慧型手機與資料中心等領域。其中，電漿電源為實現先進製程節點（Next-Generation Nodes）的關鍵元件，透過精準控制產生電漿，進而於矽晶圓製造極細微結構，對多層晶片架構至關重要。

創浦的電漿電源技術以每秒十萬次頻率快速提升、降低極高電壓，產生短暫而強大的脈衝，使半導體製造商得以運用卓越的精度與極高的深寬比製造奈米等級3D結構，此關鍵技術更被視為驅動微電子學持續演進的動能。