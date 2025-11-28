智慧影像、辦公創新獲肯定 東碩資訊獲台灣精品獎

東碩（3272）資訊以自主研發的ArgusPTZ以及Smart Dock整合DockNavi智慧擴充基座方案，雙項榮獲2026年經濟部台灣精品獎，董事長曹賜正親自代表公司出席領獎，此次雙項獲獎殊榮，顯示東碩在智慧影像與智慧辦公應用領域的創新實力深獲市場肯定。

本次獲獎的ArgusPTZ是一套全球首創，可同時控管多台PTZ攝影機的智慧影像系統，透過AI語言模型技術，只要透過語音或文字給予指令，即可讓傳統PTZ攝影機自動進行人物追蹤、畫面切換與場景判斷，大幅減少人力操作需求。

在需要安保監控的場所中，例如學校可自動關注學生動態、掌握陌生人進出狀況；醫院可對需特別關注的病人做監控和紀錄外，展演活動中更能用簡單指令，輕鬆抓住精彩畫面。東碩表示，比起市面上多數僅能執行特定功能的AI攝影機，ArgusPTZ讓傳統PTZ攝影機更靈活，像聽得懂命令的哨兵一樣。

另一項獲獎方案Smart Dock搭配DockNavi，則聚焦於企業與辦公環境的設備集中管理。透過DockNavi管理系統，IT人員可遠端控制所有辦公室中的擴充基座設備，進行電源管理、啟用與停用切換、韌體更新與使用時間排程。

曹賜正表示，此次獲獎不僅是對東碩在智慧影像與軟硬體整合技術的肯定，也代表市場對智慧化解決方案的高度需求。未來東碩將持續投入創新研發，將智慧影像與智慧辦公應用拓展至更多產業與生活場景，為用戶帶來更高效、更安全的智慧應用體驗。