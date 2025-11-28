趨勢科技下周推出新產品 首款專為AI驅動環境提供主動式集中曝險管理

全球網路資安領導廠商趨勢科技將於12月初在Amazon旗下雲端服務（AWS）的re：Invent大會中，推出Trend Vision One AI Security Package，為首款專為AI驅動環境提供主動式集中曝險管理的解決方案。新的方案能保護模型開發到執行時期的整個AI應用程式堆疊，將主動式防護延伸至AI部署的每一個階段，將與其他AI防護功能一起整套推出。

趨勢科技企業事業群營運長金敬秀表示，公司營運目標是要為AI安全奠定基礎並建立防護措施，讓AI轉型能與安全和信任齊頭並進。

企業正在快速建置AI系統，但絕大多數企業都無法掌握這些系統是如何處理資料、如何做出決策，或如何遭到駭客利用。傳統保護端點、網路及雲端的防護工具無法了解模型的行為或AI相關的風險，例如：提示注入、資料下毒，或輸出竄改。這讓企業暴露於錯誤和盲點之中，而現有工具從未被設計來解決這些問題。

Trend Vision One主要提供一套全方位的方法來偵測AI模型的風險，並透過智慧AI保護機制來自動提供防護。透過AI Application Security，AI Scanner持續監控模型來發掘漏洞，並套用AI保護機制來防範威脅，建立一套流暢、主動、封閉迴路的AI風險管理系統。

趨勢科技指出，儘管企業對AI風險的意識越來越高，但絕大多數企業部署的系統仍缺乏足夠的資安檢查。根據2025年世界經濟論壇(World Economic Forum)指出，即便資料外洩的平均成本已突破440萬美元，但僅有37%的企業機構在推出AI之前預先做了安全評估。

趨勢科技提供幾項專為提供主動、AI驅動防護的整合式資安工具來保護雲端原生環境，包括AI資安藍圖與風險洞察、雲端風險管理(CRM) 、容器與程式碼防護、檔案防護與NetApp Storage支援(FSx)、代理式SIEM以及AWS原生記錄檔整合、零信任架構延伸至生成式AI工具。