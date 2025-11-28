AI 晶片廝殺升溫！黃仁勳：輝達是唯一能跑所有AI模型的平台

面對 AI 晶片市場日益激烈的競爭，尤其在 Google 自研 TPU 傳出爭取 Meta 等大型客戶訂單的市場傳聞之下，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳仍強調，輝達在 AI 平台的定位「非常強而且非常獨特」，但也坦言，公司必須「每天都跑得很快」，才能維持領先優勢。

黃仁勳昨日快閃來台，專程探望台積電創辦人張忠謀，28日稍早在台北被媒體詢問 AI 市場競局時表示，現在 AI 市場「非常龐大，而且成長非常快速」，競爭對手眾多，「輝達每天都有很多競爭對手」，因此只能不斷加速往前。他說，雖然輝達目前在市場上的位置「非常強而且非常獨特」，但仍必須「每天都很努力工作」，顯示對產業變化與競爭壓力並不掉以輕心。

針對外界關心 ASIC 是否會威脅 GPU 地位，他則點出，ASIC 當然有其應用空間，不過 NVIDIA 的 GPU 與平台優勢在於高度「通用性」。他表示，輝達的平台幾乎可以在所有雲端環境上運行，也能支援全球各式 AI 模型，「我們是唯一一個可以運行全世界所有 AI 模型的系統，所以不管你需要什麼，NVIDIA 都能對你非常有幫助」，強調自家完整軟硬整合與生態系的護城河。

至於這趟來台的目的，他被問到張忠謀近況時，笑著回應：「他很好，他狀況非常好。」也透露自己「今天就要回家」，印證此行確實是「快閃」探望老友、順道回應外界關心。適逢美國感恩節連假，感恩節向來是美國人與最親近家人團聚的日子，黃仁勳這次選擇留在台灣、與張忠謀共度節日，頗有把台灣視為「另一個家人」的意味，也為緊湊行程增添幾分溫度與象徵意義。