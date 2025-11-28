快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

AI 晶片廝殺升溫！黃仁勳：輝達是唯一能跑所有AI模型的平台

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。中央社

面對 AI 晶片市場日益激烈的競爭，尤其在 Google 自研 TPU 傳出爭取 Meta 等大型客戶訂單的市場傳聞之下，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳仍強調，輝達在 AI 平台的定位「非常強而且非常獨特」，但也坦言，公司必須「每天都跑得很快」，才能維持領先優勢。

黃仁勳昨日快閃來台，專程探望台積電創辦人張忠謀，28日稍早在台北被媒體詢問 AI 市場競局時表示，現在 AI 市場「非常龐大，而且成長非常快速」，競爭對手眾多，「輝達每天都有很多競爭對手」，因此只能不斷加速往前。他說，雖然輝達目前在市場上的位置「非常強而且非常獨特」，但仍必須「每天都很努力工作」，顯示對產業變化與競爭壓力並不掉以輕心。

針對外界關心 ASIC 是否會威脅 GPU 地位，他則點出，ASIC 當然有其應用空間，不過 NVIDIA 的 GPU 與平台優勢在於高度「通用性」。他表示，輝達的平台幾乎可以在所有雲端環境上運行，也能支援全球各式 AI 模型，「我們是唯一一個可以運行全世界所有 AI 模型的系統，所以不管你需要什麼，NVIDIA 都能對你非常有幫助」，強調自家完整軟硬整合與生態系的護城河。

至於這趟來台的目的，他被問到張忠謀近況時，笑著回應：「他很好，他狀況非常好。」也透露自己「今天就要回家」，印證此行確實是「快閃」探望老友、順道回應外界關心。適逢美國感恩節連假，感恩節向來是美國人與最親近家人團聚的日子，黃仁勳這次選擇留在台灣、與張忠謀共度節日，頗有把台灣視為「另一個家人」的意味，也為緊湊行程增添幾分溫度與象徵意義。

AI 輝達 市場 黃仁勳

延伸閱讀

黃勝斌從酒吧老闆、MBA到輝達小主管 如何走出企業二代之路？

黃仁勳再度來台 證實此行見張忠謀 ：「他狀態很棒」

美國財報點火AI行情！聚焦中小型產業鏈爆發成長…00952強彈70％報酬率成AI大黑馬

黃仁勳又來了！現身台北購物 今年第五度訪台行程再掀關注

相關新聞

黃仁勳再度來台 證實此行見張忠謀 ：「他狀態很棒」

輝達執行長黃仁勳今日一早接受媒體訪問時，證實昨天下午探望台積電創辦人張忠謀，並神情愉悅地說：「他狀態很棒！」。黃仁勳昨天在探望張忠謀後，晚上並與廣達董事長林百里共進晚餐。

AI 晶片廝殺升溫！黃仁勳：輝達是唯一能跑所有AI模型的平台

面對 AI 晶片市場日益激烈的競爭，尤其在 Google 自研 TPU 傳出爭取 Meta 等大型客戶訂單的市場傳聞之下...

台積電今年第4季導入藍氨減碳 創國內半導體業首例

台積電（2330）28日更新ESG電子報，提及今年第4季晶圓十四A廠正式導入藍氨產製的氨水減碳，創國內半導體業首例。

蘋果2025節慶短片聚焦友情 手工小動物木偶擔綱演出

適逢美國感恩節，蘋果公司（Apple）今天推出2025年節慶短片「ACritter Carol」，全片以iPhone 1...

台積電嘉義廠明年起投入量產 未來將擴建多座3D封裝廠

台積電在嘉義設2座CoWos先進封裝廠，雖今年工安事件頻傳，但僅有部分工區停工，對進度影響不大，反而是7月颱風及豪雨影響...

羅唯仁轉投對手英特爾 前工程師批「台積電叛徒」

台積電前資深副總羅唯仁退休後，轉戰競爭對手Intel英特爾，引發業界震撼，台積電日前提告。台積電前工程師、北市議員曾獻瑩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。