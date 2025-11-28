快訊

台積電今年第4季導入藍氨減碳 創國內半導體業首例

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電今年第4季導入藍氨減碳，創國內半導體業首例。（路透）
台積電（2330）28日更新ESG電子報，提及今年第4季晶圓十四A廠正式導入藍氨產製的氨水減碳，創國內半導體業首例。

台積電說明，致力推動綠色低碳供應鏈，除持續與供應商合作開發電子級回收原物料如環戊酮（Cyclopentanone）、四甲基氫氧化銨（TMAH）及異丙醇（IPA）外，為擴大減碳範疇與影響力，首次聯合氨水供應商啟動「藍氨導入專案」，透過四大策略成功促使氨水供應商上游的液氨供應商，採用在生產過程中加入碳捕捉與封存（CCS）技術的藍氨，相較於傳統的灰氨可降低碳足跡60%-70%。

藍氨產製的氨水已於民國114年第4季正式導入台積公司晶圓十四A廠，成為國內首家使用藍氨的半導體企業，預估單季可減碳約250公噸，並計畫至民國119年全面導入台灣廠區後，年減碳量可達7萬公噸，深化綠色營運。

氨水是半導體製程中的關鍵化學品，能有效維持晶片表面純淨並提升性能。然而，其碳足跡中約80%來自氨水供應商上游液氨的生產過程，成為供應鏈減碳的主要挑戰。為實現淨零排放目標，台積公司主導推動此專案，整合多家氨水供應商的藍氨需求，並採取「效益研析、碳足跡驗證、價格協商、採購規範化」四大策略，確保藍氨供應穩定性，進一步促進供應鏈低碳轉型。

台積電指出，供應鏈碳排放管理是台積公司實踐淨零目標的重要一環，未來除逐步提升藍氨使用比例外，亦將深入評估雙氧水、硫酸等關鍵化學品，積極探索低碳原物料替代方案，透過創新技術與跨界合作，帶動低碳材料的產業化進程，建構具韌性的永續原物料價值鏈。

相關新聞

黃仁勳再度來台 證實此行見張忠謀 ：「他狀態很棒」

輝達執行長黃仁勳今日一早接受媒體訪問時，證實昨天下午探望台積電創辦人張忠謀，並神情愉悅地說：「他狀態很棒！」。黃仁勳昨天在探望張忠謀後，晚上並與廣達董事長林百里共進晚餐。

AI 晶片廝殺升溫！黃仁勳：輝達是唯一能跑所有AI模型的平台

面對 AI 晶片市場日益激烈的競爭，尤其在 Google 自研 TPU 傳出爭取 Meta 等大型客戶訂單的市場傳聞之下...

蘋果2025節慶短片聚焦友情 手工小動物木偶擔綱演出

適逢美國感恩節，蘋果公司（Apple）今天推出2025年節慶短片「ACritter Carol」，全片以iPhone 1...

台積電嘉義廠明年起投入量產 未來將擴建多座3D封裝廠

台積電在嘉義設2座CoWos先進封裝廠，雖今年工安事件頻傳，但僅有部分工區停工，對進度影響不大，反而是7月颱風及豪雨影響...

羅唯仁轉投對手英特爾 前工程師批「台積電叛徒」

台積電前資深副總羅唯仁退休後，轉戰競爭對手Intel英特爾，引發業界震撼，台積電日前提告。台積電前工程師、北市議員曾獻瑩...

