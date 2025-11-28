企業可自行買國際碳權？ 彭啓明：須符合法規、白名單管理

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
碳權示意圖。圖／AI生成
2050淨零轉型目標推動下，立法院關注我國碳權交易制度是否與國際接軌，以及企業未來採購碳權的規範方向。環境部長彭啓明28日在立院備詢時表示，自願性減碳只要符合國際法規即可，但若是企業採購碳權，則必須依環境部規範進行，並以政府公布的「白名單」為基準。至於國際合作對象，環境部已鎖定部分國家，將由政府統一出面談判。

行政院長卓榮泰今日持續接受立法院質詢。國民黨立委黃健豪詢問，我國碳權交易所的制度是否與國際同步，未來企業是否必須透過碳交所才能進行碳權交易。他指出，目前碳權交易制度與巴黎協定仍有差距，政府是否已有與其他國家合作的具體方向。

彭啓明回應，目前碳交所以自願性減碳為主，但隨著碳費上路，未來將規劃部分抵減機制，以及更大規模的減碳額度交易。雖然現階段交易量不高，但制度逐步落地後，碳交易量可望提升。他坦言，我國確實需加強與國際市場連結，相關法規也會持續精進，預計一到兩年內會有重大進展。

在國際合作部分，黃健豪提到，台灣與邦交國及巴拉圭已有碳交易合作意向，企業未來應如何遵循？此外，在全球碳費標準不一致下，企業是否能直接到國際市場購買碳權，環境部是否認可？

彭啓明表示，由於我國國際處境特殊，跨國碳權交易需由政府出面，以巴黎協定第6.4條架構，由政府與政府簽訂協議，再由碳交所協助執行。企業雖需自行取得碳權，但相關談判及法規必須由環境部統一處理。

他進一步指出，我國約300多家列管企業未來將依政府標準管理；依國際公約，我國最多可有 5％ 減碳量透過國際方式取得，其餘仍需靠企業自主減碳或自願性額度，但必須避免漂綠，核心仍是「實質減碳」。

彭啓明說明，自願性減碳可採各種方法，只要符合國際規範即可；但若是政府列管的大型排放源，如台積電，其年排放逾千萬噸，要達成淨零目標必須完全依政府管制執行。不管減碳方式是自主減量或採購國際碳權，環境部都會逐筆查核，採購來源也必須在環境部審認的「白名單」內，避免企業任意購買不具合法性或可信度的碳權。

他強調，環境部已鎖定部分國際合作對象，未來跨國碳交易將在政府主導下逐步展開，並同步強化國內制度，以確保企業在淨零轉型中有明確依循。

減碳 巴黎協定 市場

