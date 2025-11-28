蘋果2025節慶短片聚焦友情 手工小動物木偶擔綱演出

適逢美國感恩節，蘋果公司（Apple）今天推出2025年節慶短片「ACritter Carol」，全片以iPhone 17 Pro拍攝完成，主題為「意想不到的友情」，由手工打造的森林小動物木偶演出。

故事從一名健行者不小心將iPhone 17 Pro遺落在白雪覆蓋的森林開始，這支手機被一群手工製作的小動物木偶發現，包括浣熊、熊、老鼠、貓頭鷹、鹿、松鼠等，拍下歡樂音樂表演。當健行者透過「尋找」功能找回手機時，意外看到這群動物留下的自導自演畫面。

影片導演莫洛伊（Mark Molloy）表示，iPhone 17Pro讓他能以真正沉浸的方式捕捉整個故事，甚至能讓木偶拿著iPhone拍攝。「我想擁抱木偶戲的觸感特性，非常希望能回到工匠精神。」

蘋果同時釋出幕後花絮影片，生動呈現木偶製作的過程、角色充滿玩心的性格、專業木偶師操控下的現場表演，以及團隊如何運用iPhone 17 Pro的功能。