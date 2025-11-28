快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台積電團隊今天拜會嘉義縣長翁章梁，雙方在會議室交流。記者黃于凡／攝影
台積電在嘉義設2座CoWos先進封裝廠，雖今年工安事件頻傳，但僅有部分工區停工，對進度影響不大，反而是7月颱風及豪雨影響較大，嘉義縣長翁章梁透露，目前二廠已裝機測試，預計明年投入量產，一廠預計明年裝機，後年投入量產，有望為地方帶來3000名就業人口，據了解，未來還將擴廠設多座3D先進封裝廠。

台積電嘉義廠區今年傳出多次工安意外，外界憂影響工程及裝機進度。據了解，僅有部分工區停工，對整體進度影響不大，台積電廠區目前部分取得使用執照，已經進廠開始裝機，預計明年就可投入量產。未來台積電有計畫擴廠，將在嘉義科學園區二期再設約6座3D先進封裝廠。

台積電慈善基金會協助修復校園，縣長翁章梁今天頒贈感謝狀給台積電副總經理何軍。縣長翁章梁說，感謝台積電在風災後協助11所學校復原，讓學生如期開學上課，台積電封裝廠目前建設順利，廠區基地墊高約10公尺，面臨極端氣候雨季不會淹水，但廠區周邊道路仍待改善排水系統，未來雨季淹水進出可能會有問題，積極爭取中央經費支持，將防洪頻率提升至百年標準。

台積電先進封裝營運二處嘉義廠長許永隆說，丹娜絲颱風時嘉義縣許多校園受損嚴重，台積電調度臨時辦公室的工班支援，優先復原學校設施，臨時辦公室工程延宕，現在還是「臨時辦公室中的臨時辦公室」，簡稱「臨臨辦」，這是台積電第一次發明的模式，希望與地方長遠合作，共好共榮。

台積電副總經理何軍（右三）今與團隊拜會嘉義縣長翁章梁（中）。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）感謝台積電慈善基金會協助修復校園，今天頒發感謝狀給台積電副總經理何軍（右）。記者黃于凡／攝影
台積電 颱風 校園

相關新聞

黃仁勳再度來台 證實此行見張忠謀 ：「他狀態很棒」

輝達執行長黃仁勳今日一早接受媒體訪問時，證實昨天下午探望台積電創辦人張忠謀，並神情愉悅地說：「他狀態很棒！」。黃仁勳昨天在探望張忠謀後，晚上並與廣達董事長林百里共進晚餐。

台積電嘉義廠明年起投入量產 未來將擴建多座3D封裝廠

台積電在嘉義設2座CoWos先進封裝廠，雖今年工安事件頻傳，但僅有部分工區停工，對進度影響不大，反而是7月颱風及豪雨影響...

羅唯仁轉投對手英特爾 前工程師批「台積電叛徒」

台積電前資深副總羅唯仁退休後，轉戰競爭對手Intel英特爾，引發業界震撼，台積電日前提告。台積電前工程師、北市議員曾獻瑩...

英特爾槓台積…力挺羅唯仁 強調沒有侵害權益

台積電日前狀告前資深副總羅唯仁之後，英特爾昨（27）日發出最新聲明力挺羅唯仁，強調英特爾絕對禁止使用或移轉任何第三方機密...

AI熱潮引爆需求！記憶體缺貨來真的 華邦、威剛等大咬商機

戴爾、惠普、聯想等多家PC品牌大廠警告，AI熱潮帶動記憶體需求暴增，明年全球記憶體晶片供應緊俏。

中華電5G加速器 扶植新創

中華電信（2412）近年透過5G加速器，積極扶植新創團隊，已經扶植82家團隊或公司，培育「稜研」、「環球睿視」兩家公司邁...

