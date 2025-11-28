羅唯仁轉投對手英特爾 前工程師批「台積電叛徒」

台積電前資深副總羅唯仁退休後，轉戰競爭對手Intel英特爾，引發業界震撼，台積電日前提告。台積電前工程師、北市議員曾獻瑩今指出，羅唯仁是台積電叛徒，檢調若不積極偵辦，等於默許美國豪取強奪、偷拐搶騙「護國神山」。

曾獻瑩表示，羅唯仁可以說是台積電的叛徒，因為Intel英特爾最近積極要發展晶圓代工業務，而這正是台積電的主要業務。羅唯仁身為台積電的資深研發副總，知道相當多的製程機密，他到競爭對手Intel英特爾就職，涉及違反競業條款。

曾獻瑩說，接下來檢調最重要的是積極偵辦，用最嚴格、甚至是國安法來起訴他。他認為如果不積極偵辦，等於是默許美國用這種豪取強奪、偷拐搶騙「護國神山」。