快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳再度來台 證實此行見張忠謀 ：「他狀態很棒」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳證實昨天見張忠謀 ，並回答說：「 他狀態很棒！」。圖／讀者提供
輝達執行長黃仁勳證實昨天見張忠謀 ，並回答說：「 他狀態很棒！」。圖／讀者提供

輝達執行長黃仁勳今日一早接受媒體訪問時，證實昨天下午探望台積電創辦人張忠謀，並神情愉悅地說：「他狀態很棒！」。黃仁勳並表示今天就會回家。但有消息指出，黃仁勳在搭機離台前，還將拜會廣達董事長林百里，至於是否與供應鏈共進晚餐，目前還無未有消息傳出。

對於谷歌推出Gemini 3採用自研的張量處理器（TPU）掀起好評，並引起Meta將斥資數億元採購其TPU，是否會衝擊輝達AI晶片版圖，黃仁勳表示，這個市場非常龐大，成長也非常快。產業界存在很多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以我們要跑得很快。

他仍對自家GPU產品（Blackwell及即將上市的Rubin）非常有信心。他強調，輝達的地位非常穩固並特殊，但「我們每天都必須非常努力」。

黃仁勳說，ASIC（特殊應用晶片）當然有它的位置，但輝達的GPU及平台（NVlink及CUDA），是極具通用性的，可以運行世界上任何一個AI模型，是全球唯一能運行在所有AI模型的系統。「所以無論你有什麼需求，輝達都能幫到你！」。

黃仁勳趁感恩節假期期間，搭乘專機於昨天下午來台，直接拜會他的大恩人台積電創辦人張忠謀，晚間悄然現身台北街頭。

網友分享黃仁勳出現在台北四平街，親切地挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後立刻在網路引發熱議。消息指出，黃仁勳買了4000到5000元的蜜餞，但此行他抵台的行程與安排尚未對外公布。

黃仁勳本月8日首次參加台積電運動會，原本外界期待黃仁勳與張忠謀同框，卻因張身體不適不能參加而留下遺憾，但他穿著台積電運動服參加，並高喊和台積電是一家人，在會場掀起歡聲雷動。黃仁勳在致詞結束立刻驅車趕往桃園機場回美國，臨行前受訪表示會儘快找時間來台並探望張忠謀，果然不到20天，他就搭專機再度來台，寫下今年第五度來台的紀錄。

黃仁勳 台積電 輝達 張忠謀

延伸閱讀

黃仁勳又來了！現身台北購物 今年第五度訪台行程再掀關注

黃仁勳訪台到國賓飯店吃晚餐 自曝「我真的超級累」

CCL不可或缺的上游原料股─金居

台積電Logo解密！tsmc為何小寫、11顆黑點是什麼？「工號9號員工」親解意涵

相關新聞

黃仁勳再度來台 證實此行見張忠謀 ：「他狀態很棒」

輝達執行長黃仁勳今日一早接受媒體訪問時，證實昨天下午探望台積電創辦人張忠謀，並神情愉悅地說：「他狀態很棒！」。黃仁勳並表...

新聞分析／羅唯仁一人跳槽 難撼台積電地位

台積電前資深副總經理羅唯仁即將轉任英特爾，據了解，他已開始針對英特爾晶圓代工業務及先進製程進行診斷，協助英特爾技術提升的...

黃仁勳訪台到國賓飯店吃晚餐 自曝「我真的超級累」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天意外現身台北，但行蹤成謎，晚間約9時30分他返回下塌飯店文華東方時露出倦容，仍走向現...

英特爾槓台積…力挺羅唯仁 強調沒有侵害權益

台積電日前狀告前資深副總羅唯仁之後，英特爾昨（27）日發出最新聲明力挺羅唯仁，強調英特爾絕對禁止使用或移轉任何第三方機密...

AI熱潮引爆需求！記憶體缺貨來真的 華邦、威剛等大咬商機

戴爾、惠普、聯想等多家PC品牌大廠警告，AI熱潮帶動記憶體需求暴增，明年全球記憶體晶片供應緊俏。

中華電5G加速器 扶植新創

中華電信（2412）近年透過5G加速器，積極扶植新創團隊，已經扶植82家團隊或公司，培育「稜研」、「環球睿視」兩家公司邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。