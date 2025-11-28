日美擬合蓋NAND廠 力積電有望成贏家

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者李孟珊／綜合報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供不應求，日刊工業新聞報導，日本與美國正討論以「產官合資」模式，在美國興建一座新的先進NAND工廠，美、日主導廠商分別為鎧俠（Kioxia）與晟碟（SanDisk）。業界認為，美、日此時攜手蓋NAND新廠「緩不濟急」，在產能急缺下，晟碟來台找力積電（6770）委外代工的可能性大增。

業界分析，NAND市場已進入長期缺貨周期，短期內難以緩解。美、日合作蓋新廠，從廠房動工、無塵室建設、機台設備進場、調校與投產，至少需1.5至二年以上，最快也要2027年後才可能貢獻有效產能，無法立即緩解當前供應缺口。

在產能急缺下，晟碟傳出評估委外台灣力積電代工，採「自備設備、進駐新廠」的合作模式，最快2026上半年量產，主因力積電銅鑼新廠是目前業界幾乎唯一還有閒置空間，可立即投產的晶圓廠，能加快正式量產時間，趕上這波市場熱潮。

