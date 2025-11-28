黃仁勳又來了！現身台北購物 今年第五度訪台行程再掀關注

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
27日黃仁勳被民眾直擊出現在台北街頭購物，是今年以來第五度訪台。（讀者Sophia提供）
27日黃仁勳被民眾直擊出現在台北街頭購物，是今年以來第五度訪台。（讀者Sophia提供）

輝達執行長黃仁勳11月初才專程來台，先造訪台積電（2330）南科廠區，並出席台積電運動會，相隔不到20天，昨（27）日他又被民眾直擊出現在台北街頭購物，是今年以來第五度訪台。

業界傳出，黃仁勳上次在台積電運動會未能與台積電創辦人張忠謀碰面，這次特地再來台灣與張忠謀敘舊，並前往北部伺服器代工夥伴生產線瞭解狀況。惟至截稿前，輝達對黃仁勳的行程並沒有回應。

據了解，黃仁勳這次訪台應為私人行程，目前尚未可知其停留天數，以及是否有其他公務行程安排。

這次是黃仁勳今年內第五度訪台。黃仁勳今年第四次訪台是在11月初，主要參加台積電11月8日的運動會，他並提前一天造訪台積電南科廠區，而後晚間也先與台積電董事長魏哲家等公司高層，一同大啖台南的牛肉爐。他再上一次則是8月23日快閃行程，造訪台積電並發表演講，並拜會張忠謀夫婦。

外界預期，接下來於明年初，輝達台灣據點舉辦尾牙活動時，黃仁勳可能又會親自來台發紅包。

