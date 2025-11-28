輝達打空頭！筆戰華爾街 反駁股票薪酬稀釋效應、庫藏股疑慮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
面對空頭人士紛至沓來的批評與質疑，輝達已在華爾街和社群媒體發動資訊宣傳戰。路透
面對空頭人士紛至沓來的批評與質疑，輝達已在華爾街和社群媒體發動資訊宣傳戰，向賣方分析師發出長達七頁的備忘錄，逐點反駁「大賣空」本尊貝瑞等空頭人士的批評。

輝達在備忘錄提到，「我們已收到的疑問和聲明」，包括庫藏股計畫的影響、與OpenAI及CoreWeave等企業合作的財務立場等。2008年以正確做空美國房市崩盤而聲名大噪的貝瑞，已批評輝達股票薪酬的稀釋效應與庫藏股行為，最近又進一步批評輝達如同當年科技股泡沫核心的「思科」。

輝達在備忘錄一開始就點名回應貝瑞：「輝達2018年來買了910億美元庫藏股，不是1,125億美元，貝瑞先生似乎不正確地計入限制性股票稅額，員工獲得的薪酬不該和庫藏股計畫的表現混為一談」。

外界聲稱輝達能與恩隆等會計詐欺相比，輝達表示「不會重演類似恩隆遺臭萬年的會計詐欺，因為輝達基本事業財務穩健，我們的報告完整，我們在乎誠信商譽」，「和恩隆不同的是，輝達沒有使用特殊目的實體隱藏債務、哄抬營收」。

不過，輝達承認最新的Blackwell晶片因為架構更複雜，所以毛利率較低、保固成本較前一代更高。

外界也指控輝達的客戶刻意拉長輝達GPU折舊期的會計手法，輝達回應：「客戶是根據實際世界的使用壽命與運用型態，以四到六年折舊GPU」，2020年上市的「A100等較舊GPU持續以高使用率運作，也帶來強勁的利潤貢獻，保留的龐大經濟價值，遠甚於一些評論者聲稱的兩到三年」。

輝達同步回應外界對其「循環投資」模式的批評，「首先，輝達的戰略投資只占了輝達營收的一小部分，相較於每年全球私募資本市場所籌得的約1兆美元，比率又更低」，「輝達戰略投資組合內企業的主要營收也是來自第三方客戶，不是輝達」。

