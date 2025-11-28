英特爾槓台積…力挺羅唯仁 強調沒有侵害權益

台積電日前狀告前資深副總羅唯仁之後，英特爾昨（27）日發出最新聲明力挺羅唯仁，強調英特爾絕對禁止使用或移轉任何第三方機密資訊或智慧財產權。業界解讀，英特爾此舉證實羅唯仁回鍋英特爾任職，但否認侵害台積電權益。

台積電已於25日在台灣向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。針對羅唯仁相關議題，至昨天截稿前，台積電沒有進一步回應。

不過，羅唯仁退休後轉往英特爾任職，疑帶走台積電2奈米機密製程資料，台灣高檢署過濾相關資料，認為羅涉犯國安法等罪，前天指揮調查局搜索羅唯仁台北市、新竹縣住居所，查扣電腦、隨身碟等證物；檢察官同時向智財法院聲請扣押羅唯仁股票、不動產，法院已裁准。

據了解，羅唯仁10月初已搭機前往美國。高檢署認為，羅唯仁恐涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，且情節比台積電先前爆發三名工程竊取2奈米事件更嚴重，已威脅台灣半導體產業國際競爭力，檢方若認為羅唯仁有逃亡之虞，將發布通緝。

英特爾則發出聲明指出，在執行長陳立武領導下，該公司正重振以工程為本、以客戶為先的文化，並重新聚焦於強化x86相關業務、打造值得信賴的美國晶圓代工事業，以及加速其AI策略。

英特爾表示，在這場轉型中，英特爾歡迎羅唯仁回來任職，他曾在英特爾服務長達18年，負責英特爾晶圓製程技術開發，之後加入台積電，繼續從事晶圓製程技術研發。而羅唯仁憑其正直、領導力與技術專業，在半導體產業中廣受敬重。

英特爾強調，該公司擁有嚴格的政策與管控措施，絕對禁止使用或移轉任何第三方機密資訊或智慧財產權，且對此承諾的態度非常嚴肅。根據其目前所知的一切，沒有理由相信針對羅唯仁的指控有任何實據。

英特爾認為，工作自由、運用專業技能、在不同公司間流動，從半導體產業早期開始就是創新的基石。人才在公司間的正常流動是產業健康且常見的現象，本案的情況並無不同。英特爾將持續專注於使命，並對團隊的誠信與高標準充滿信心。