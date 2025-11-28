鴻勁「鐵三角」 靠車庫精神打天下
鴻勁精密（7769）董事長謝旼達出身台北工專機械設計科，1990年代即投入半導體設備行業，歷經多家設備廠、累積紮實技術，他找來同樣30多歲、背景迥異的兩位戰友，包括擅長軟體開發、從寫遊戲跨領域的張簡榮力，以及長年在封測廠打滾的翁德奎，三人分別負責硬體、軟體與業務，組成鴻勁至今未變的「鐵三角」。
鴻勁早期沒有國際客戶，最大轉折點在2010年前後，憑著近乎「拚命」的工程支援能力打入南韓高階晶片封測市場，若設備出現異常，能在數小時內調動20多位工程師飛往現場會診。由於上游客戶包括高通，鴻勁的名字逐漸出現在全球大廠供應商清單中。
從電子雞，到iPhone，再到輝達AI晶片，鴻勁鐵三角寫下台灣半導體設備史上勵志傳奇之一，可說是從車庫精神起家的公司站上國際舞台中心。
