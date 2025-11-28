聽新聞
0:00 / 0:00

力挺「回歸」！英特爾護羅唯仁 外界聯想有後盾

聯合報／ 記者簡永祥、編譯盧思綸／綜合報導
台積電前資深副總羅唯仁。圖／總統府提供
台積電前資深副總羅唯仁。圖／總統府提供

台積電前資深副總羅唯仁退休，傳出帶走二奈米先進製程資料投靠英特爾，引發業界譁然。台積電廿五日宣布，已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟，英特爾則在廿六日發聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具可信度，英特爾執行長陳立武也發出員工信，歡迎羅唯仁重返英特爾，並表達絕對尊重智慧財產權。

陳立武和台積電關係良好，但此次選擇火速回應台積電，並展現維護羅唯仁的決心。業界人士認為，後續仍得進一步觀察台積電是否跨海在美國提告，但英特爾此次強硬聲明，不禁讓人聯想英特爾背後有人撐腰。

英特爾在聲明中強調，每個人都擁有工作自由、得以發揮專業技能，以及在不同企業間流動，並稱這樣的模式，是自半導體產業發展以來推動創新的基石。英特爾認為，跨企業的人才流動不僅普遍，更是產業健全的象徵，這次情況也不例外。

英特爾內部也對此事熱烈討論，認為台積電很多決策者，也是由英特爾轉到台積電任職，除了羅唯仁之外，還包含前董事長劉德音，但未見英特爾對這些人提告。

一位半導體業者也呼應此說法，強調台積電當初除了從英特爾挖角人才，也從IBM、德儀找了很多優秀人才，當時這些企業也沒說什麼。

英特爾的聲明稿，也強烈表達，只要羅沒從台積電帶走任何機密、用在英特爾製程上，英特爾就有保障其工作權的義務，更何況，本質上，羅應是「回歸」英特爾。公司明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並嚴肅看待相關承諾，「全力支持」他。

不過，英特爾雖展現決心力挺羅唯仁，但部分業界人士、甚至是法界人士認為，這件事已不單純是竊密疑慮，隨時可能演變成地緣政治事件。接下來就看台積電法務團隊是否掌握有力證據，否則，若台積電要跨海提告，勝訴難度相當高。

台積電

延伸閱讀

疑洩漏台積電二奈米機密！檢調今搜索羅唯仁住所 聲請查扣股票獲准

英特爾護羅唯仁 發出聲明稱台積電對羅指控沒有任何依據

台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

相關新聞

羅唯仁涉洩密 半導體業：能否獲英特爾內部認同待觀察

台積電對退休轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告，英特爾強調，沒有理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據，歡迎羅唯仁重返英特...

黃仁勳訪台到國賓飯店吃晚餐 自曝「我真的超級累」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天意外現身台北，但行蹤成謎，晚間約9時30分他返回下塌飯店文華東方時露出倦容，仍走向現...

新聞分析／羅唯仁一人跳槽 難撼台積電地位

台積電前資深副總經理羅唯仁即將轉任英特爾，據了解，他已開始針對英特爾晶圓代工業務及先進製程進行診斷，協助英特爾技術提升的...

力挺「回歸」！英特爾護羅唯仁 外界聯想有後盾

台積電前資深副總羅唯仁退休，傳出帶走二奈米先進製程資料投靠英特爾，引發業界譁然。台積電廿五日宣布，已向智慧財產及商業法院...

皮衣男又來了！黃仁勳感恩節搭專機來台 直接會見張忠謀

本月8日台積電運動會掀起旋風的輝達執行長黃仁勳，趁感恩節假期期間，搭乘專機於今天下午來台，並直接拜會他的大恩人台積電創辦...

黃仁勳被目擊現身台北街頭 今年第五度訪台

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前才專程來台，造訪台積電（2330）南科廠區，並出席台積電運動會，今日他再被民眾直擊出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。