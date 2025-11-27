閎康延攬施韋出任總經理
半導體檢測分析實驗室大廠閎康今（27）日公告，延攬晶成前董事長施韋出任總經理。
閎康總經理一職原本由董事長謝詠芬原本兼任，謝詠芬將自12月1日卸任總經理職務。
閎康表示，這項人事異動是因謝詠芬在業界引薦下親自說服施韋，讓對方願意重出江湖來協助閎康發展。公司也提到，隨著營運規模擴大、國際布局，延攬業界專才有助強化公司營運與人工智慧（AI）發展。
施韋曾任晶成半導體董事長、富采控股、晶元光電資訊中心副總經理、復華投信資訊部協理、聯電資訊工程處經理。
