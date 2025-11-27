Panasonic將調升鉭電容報價 代理商日電貿、堡達進補

Panasonic將調升鉭電容報價，透露鉭電容市場嚴重供不應求，國巨成為此波鉭電容漲價大贏家之際，Panasonic主要代理商日電貿（3090）、堡達也可望分食原廠漲價紅利。

近期被動元件代理商搭上原廠漲價商機而爆紅的，當屬太陽誘電（Taiyo Yuden）代理商蜜望實。蜜望實今年前三季每股純益僅0.08元，受惠太陽誘電調漲多項積層陶瓷電容（MLCC）及高階零件，蜜望實日前公布自結10月每股純益1.44元，「一個月獲利是前三季總和的18倍」，驚艷市場。

如今Panasonic也大漲價，市場關注日電貿、堡達可望複製「蜜望實模式」，獲利有想像空間。

Panasonic代理通路商透露，本次調整涵蓋「 三、四十個規格的鉭電容」，且對代理端與直接大客戶「漲幅一致」，顯示原廠在供需緊縮情況下已有明顯定價主導權。

代理商進一步說，由於過去部分產品長期售價偏低、接近無利可圖，此次調整將促使整體產品組合回歸合理區間，在體質改善下，是一個正面的訊號。

業界分析，在台灣市場，日電貿與堡達是Panasonic元件的兩大主要代理商。日電貿主力代理Panasonic固態高分子電容，並同時掌握國巨旗下基美（KEMET）與日本佳美工等固態電容品牌，固態品項占其營收比重達24%。

堡達則為Panasonic正式授權代理商，代理產品線涵蓋SP-Cap高分子鋁質固態電容、電解電容、塑膠電容、金電容及電感等，被動元件線完整度高，並橫跨工控、AI伺服器與電源管理等多個終端領域。