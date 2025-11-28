Google、輝達都在搶…需求升溫 南亞CCL要漲價了

經濟日報／ 記者謝柏宏陳美玲朱曼寧／台北報導
Google、輝達都在搶，CCL漲不停。聯合報系資料照
Google、輝達都在搶，CCL漲不停。南亞（1303）昨（27）日傳出，因國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等均上漲，南亞將因應並反映成本，擬全系列銅箔基板（CCL）產品調漲8%、PP調漲8%，於11月下旬交運日生效。

南亞近日對客戶宣布CCL漲價，耕耘電子級玻纖布的台玻同步受惠，而漲價關鍵之一是電子級玻纖布喊漲；台玻表示，不便對產品報價多做回應，不過，該公司也證實「當前電子級玻纖布仍供不應求」，台玻仍維持、力拚2026年高端玻纖布市場居全球第二大的目標。

專家指出，Google是輝達大客戶之一，兩強在AI市場既競爭卻又互相成就，Google TPU、輝達GPU即屬於既競爭又合作的架構，輝達量能將被擴大，AI的運作將進入新紀元。可以確定的是，未來在兩強推動下，市場對AI伺服器的需求只會持續成長，並進一步拉動CCL的需求愈趨增溫。

進一步說，全球科技巨擘建構AI資料中心所需的所有元件需求量，將持續上升，而在需求愈來愈大，但供給跟不上的情況下，所謂的「缺貨、漲價」等情況，恐怕只會成為新常態。

對於漲價一事，南亞昨日不評論產品漲價事宜。

受到南亞旗下電子材料將漲價的消息激勵，南亞昨日股價盤中大漲5.1元後，以56.2元漲停鎖死，成交量突破15.2萬張，外資領軍下，三大法人合計買超4.39萬張，連帶台塑、台化、台塑化也分別上漲5.18%、4.9%及3.58%。

法人分析，南亞由於受惠電子材料在印刷電路板（PCB）領域深度布局，並積極擴展各項高階規格產品，包括玻纖布已進入Low-DK3開發階段，銅箔也朝向HVLP4規格發展，銅箔基板也有M9產品在認證階段，均成為提升獲利表現的關鍵。

台塑企業總裁暨南亞董事長吳嘉昭日前在台塑運動會上曾表示，今年第4季因淡季影響表現仍不確定，明年展望應會較佳，整體應著重獲利而非營收，其中電子材料業務將發揮更大功能，對集團貢獻顯著。他指出，明年景氣雖仍難預料，但2027年應可明顯好轉。大陸大型石化擴建仍在持續，小廠收掉數量有限，目前供給增加、需求尚未回升，供需不平衡下短期仍會辛苦。

除了南亞以外，台塑三寶昨日股價也受投資人青睬，反映市場對塑化產業景氣的樂觀氛圍。

市場同時看好俄烏停戰在即，加上中國大陸反內捲政策確立，有望讓台廠的價格競爭壓力減輕，有法人開始押寶塑化業進入景氣轉折階段，將台塑目標價定在50元、台塑化65元，並維持買進評等。

