黃仁勳訪台到國賓飯店吃晚餐 自曝「我真的超級累」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天意外現身台北，但行蹤成謎，晚間約9時30分他返回下塌飯店文華東方時露出倦容，仍走向現場守候媒體打招呼並短暫接受採訪表示，他今晚去了國賓飯店一間很老的餐廳，提及餐點很美味，「我真的超級累」（I’m really super tired），並未透露與誰一起用餐。

媒體追問對台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密的看法，黃仁勳僅表示，「我一點也不清楚這件事」（I don't know anything about it），隨即步入飯店未再受訪。

黃仁勳此次來台保密到家，疑似私人行程，由於正值美國感恩節期間，連輝達台灣員工也是看到民眾在社群平台貼文，才驚覺黃仁勳正在台灣。

黃仁勳與妻女今天被目擊先到愛店「花娘小館」用餐，下午前往台北市四平街採購蜜餞，意外掀起熱潮。外傳他隨後前往大直拜訪台積電創辦人張忠謀，但相關行程並未獲得輝達證實。

輝達台灣總部預定落腳北投士林科技園區T17、T18基地，市府將在審查投資計畫書並完成都市計畫變更後，將此處地上權專案設定給輝達。

台北市長蔣萬安下午受訪表示，他有看到黃仁勳來台的媒體報導，看起來是個私人行程，不過市府一直跟輝達保持暢通溝通管道。待輝達送來投資計畫書，市府會加快相關審查流程，目標仍是在明年農曆年前與輝達簽訂地上權契約。