群聯全球首款6奈米SSD方案 榮獲2026台灣精品金質獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯全球首款6奈米AI運算型SSD E28，獲頒台灣精品金質獎。圖／群聯提供
群聯全球首款6奈米AI運算型SSD E28，獲頒台灣精品金質獎。圖／群聯提供

群聯今日宣布，由群聯自主設計、具突破性架構的全球首款6奈米AI運算型固態硬碟（SSD）方案E28，榮獲2026台灣精品金質獎。此獎項不僅肯定群聯在AI儲存與邊緣運算架構的關鍵創新，也象徵台灣AI技術在全球市場的影響力持續攀升。

群聯表示，E28採用群聯自研的專利架構，將SSD與GPU（繪圖處理器）深度整合，讓SSD可直接延伸GPU記憶體容量，有效突破邊緣AI訓練所面臨的記憶體瓶頸，使企業在地端可安全、高效率地訓練生成式AI模型（GenAI），顯著降低對高成本AI記憶體的依賴。

此技術使E28成為邊緣AI訓練平台中前所未見的新型態架構，也奠定其「AI運算型 SSD」的創新定位，讓更多企業能以更可負擔的方式部署本地化AI訓練，兼顧資料隱私與運算效能。E28適用於需要在地端訓練專業語料與領域模型的場景，包括科技、製造、金融、教育、醫療，以及大量仰賴專業知識的領域如律師、會計師、專利事務所、科學研究、工程、醫療分析等，協助客戶建立「自己的模型自己訓練」的AI能力。

群聯執行長潘健成表示，「E28能夠榮獲2026台灣精品金質獎，是群聯長期投入邊緣AI技術創新的重大成果。面對全球AI的快速成長，企業普遍面臨成本、複雜度與資料安全的三重挑戰。E28所打造的『AI運算型SSD架構』，能夠在邊緣端以更低成本完成模型微調訓練以及加速推論效能，幫助各行各業真正展開 AI 落地應用。」

潘健成進一步指出：「AI的真正價值，在於讓更多企業能安全地掌握自己的資料與模型。E28所提供的邊緣AI訓練平台，使企業能以更彈性、更自主、更經濟的方式微調訓練屬於自己的專業模型；更重要的是，能無縫接軌既有的PC或工作站平台，並直接提升推論效能。未來，群聯將持續深化邊緣AI儲存技術，結合台灣完整的產業鏈，與全球夥伴共同推動邊緣AI的普及與應用，讓AI能真正造福所有產業。」

