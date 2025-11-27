環球晶永續表現再創佳績 榮獲TCSA永續報告白金級

環球晶於2025年ESG外部評鑑中表現亮眼，不僅在「TCSA台灣企業永續獎」中以永續報告書獲得最高等級白金級肯定，亦在天下雜誌主辦的「天下永續公民獎」中躍升至第15名，整體永續表現較去年更臻提升，反映公司在永續治理、環境管理、資訊透明、社區參與員工照顧等方面的全面進步。

「TCSA台灣企業永續獎」著重永續報告書品質與國際標準接軌程度，包括是否符合GRI、TCFD等揭露架構，並從完整性、可信度及資訊溝通性多方檢視企業ESG策略整合與內部治理。今年環球晶圓永續報告書由原先銀級躍升至白金級，顯示公司在重大性分析、利害關係人議合、第三方查驗與內控流程等面向皆有明顯提升。優化後的官網ESG專區與互動式數位報告呈現也獲得評審肯定，使永續資訊的透明度與易讀性大幅提升，更符合國際揭露趨勢。

「天下永續公民獎」則以公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續四大構面進行評選，強調企業行動力與社會影響力。環球晶圓今年於「社會參與」以及「環境永續」兩大領域成績尤為突出，在教育公益、社區共好、碳管理與節能減排等項目皆展現具體成果；治理架構方面同樣維持高標準，資訊公開與法遵制度也獲評審肯定。

近五年來，環球晶在永續評鑑上展現穩步向上、持續精進的成果。自2022年首次參加TCSA永續報告獎以來，報告書等級已由銀級提升至今年的白金級；永續綜合績效排名也從2024年的第14名前進至電子資訊製造業第10名。於「天下永續公民獎」方面，公司在2024年初次入榜即獲第27名，今年則大幅進步至第15名，充分展現永續努力受到外界廣泛肯定。

在ESG三大構面上，環球晶也持續提升各項表現。在環境面向，公司今年宣布將RE100目標提前至2040年達成，並完成科學基礎減量目標倡議（SBTi）承諾書簽署，正式承諾以科學為基礎的減碳目標，展現積極的減碳決心。

此外，環球晶在全球營運據點持續落實綠色製造，推動生產製程節能減碳、水資源管理優化與循環經濟，同時發布首份TCFD氣候相關財務揭露報告，依循國際永續架構揭露公司氣候風險管理、情境分析與財務影響評估。