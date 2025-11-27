臻鼎入選《商業周刊》2025 碳競爭力百強企業

臻鼎-KY（4958）27日宣布榮獲《商業周刊》評選為「2025 碳競爭力百強企業」。臻鼎憑藉減碳與營收的卓越表現，不僅做到年碳排減少率 23%、更創造碳生產力成長率 27% (每公噸碳排能創造的營收)，名列百強企業第五名。這不僅證明臻鼎一路上推動綠色製造的決心，更展現身為全球 PCB領導產業的綠色競爭力。

臻鼎以「研發X 低碳」雙軸驅動，塑造PCB 產業永續新標竿，並與產學研及策略夥伴共同建構生態網絡，加速綠色產品量產。2024 年環保投資金額超過新台幣 18 億，溫室氣體排放密集度 (範疇一及範疇二)較基準年 (2013) 年下降 69%，並進一步啟動產品環境足跡盤查，運用模擬平台提升開發效率、降低試產能耗；2025 年連續三年入選標普全球永續年鑑（S&P Global SustainabilityYearbook），是台灣唯一上榜的 PCB 企業，同時亦於 CDP 水安全評比獲得最高榮譽「A級」，充分展現世界級的綠色競爭力。

在循環經濟上，臻鼎以金屬回收技術創造高附加價值，2024 年成功回收金 333 公斤、鈀 67 公斤，展現資源再利用的經濟性。製程端引進全熱式冰機、磁懸浮鼓風機、永磁電機、空壓餘熱回收、線體節能風刀、化學品和金銅回用等新型減排技術，大幅降低能源與化學品浪費。

展望未來，臻鼎表示，深知「綠色競爭力」是企業長青的關鍵護城河，不僅止於自身的節能減排，更發揮在國際供應鏈中的關鍵影響力，攜手全球策略夥伴共建韌性與永續兼具的產業生態。將持續以「科技創新」為核心動能，推進更高效、更潔淨的智慧製造，引領 PCB 產業邁向永續新紀元。