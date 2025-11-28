中華電5G加速器 扶植新創

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）近年透過5G加速器，積極扶植新創團隊，已經扶植82家團隊或公司，培育「稜研」、「環球睿視」兩家公司邁向IPO，累計協助取得資金超過10億元。

中華電信昨（27）日舉行「2025中華電信智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」頒獎典禮暨成果發表，聚焦智慧文化、製造、醫療、環境、生活、交通與金融七大應用領域；同時增設「元宇宙應用特別獎」，今年吸引263組團隊參賽，創歷年新高。

中華電信董事長簡志誠表示，在AI推動的全球競速中，強化國家數位韌性已成為中華電信的核心任務。中華電信致力於雲網整合、資安強化到衛星備援，持續提升國家數位韌性、也為台灣產業提供創新創業的堅實基礎，競賽與加速器正是匯聚青年與新創能量的關鍵平台。

中華電信 數位 5G

