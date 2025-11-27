聽新聞
0:00 / 0:00
皮衣男又來了！黃仁勳感恩節搭專機來台 直接會見張忠謀
本月8日台積電運動會掀起旋風的輝達執行長黃仁勳，趁感恩節假期期間，搭乘專機於今年下半來台，並直接拜會他的大恩人台積電創辦人張忠謀。今日晚間悄然現身台北街頭，引發關注。
有網友分享黃仁勳出現在台北四平街，親切地挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後立刻在網路引發熱議。消息指出，黃仁勳買了4000到5000元的密餞，但此行他抵台的行程與安排尚未對外公布。
黃仁動本月8日首次參加台積電運動會，原本外界期待黃仁勳與張忠謀同框，卻因張身體不適不能參加而留遺憾，但他著台積電運動服參加，並高感和台積電是一家人，掀起會場歡場擂動，黃仁勳在致詞結束立刻驅車趕往桃園機場回美國，臨行前受訪表示會儘快找時間來台並探望張忠謀，果然不到20天，他就搭專機再度來台，寫下今年第五度來台的新紀錄。今晚現身台北街頭，再度展現他對台灣的熟悉與熱愛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言