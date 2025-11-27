皮衣男又來了！黃仁勳感恩節搭專機來台 直接會見張忠謀

本月8日台積電運動會掀起旋風的輝達執行長黃仁勳，趁感恩節假期期間，搭乘專機於今年下半來台，並直接拜會他的大恩人台積電創辦人張忠謀。今日晚間悄然現身台北街頭，引發關注。

有網友分享黃仁勳出現在台北四平街，親切地挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後立刻在網路引發熱議。消息指出，黃仁勳買了4000到5000元的密餞，但此行他抵台的行程與安排尚未對外公布。

黃仁動本月8日首次參加台積電運動會，原本外界期待黃仁勳與張忠謀同框，卻因張身體不適不能參加而留遺憾，但他著台積電運動服參加，並高感和台積電是一家人，掀起會場歡場擂動，黃仁勳在致詞結束立刻驅車趕往桃園機場回美國，臨行前受訪表示會儘快找時間來台並探望張忠謀，果然不到20天，他就搭專機再度來台，寫下今年第五度來台的新紀錄。今晚現身台北街頭，再度展現他對台灣的熟悉與熱愛。