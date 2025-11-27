聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳被目擊現身台北街頭 今年第五度訪台
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前才專程來台，造訪台積電（2330）南科廠區，並出席台積電運動會，今日他再被民眾直擊出現在台北街頭。不過據了解，他這次訪台應為私人行程，目前尚未可知其停留天數，以及是否有其他公務行程。
這已經是黃仁勳今年第五度訪台，除了第四次是11月初訪台，主要參加台積電8日舉行的運動會外，前一晚也先與台積電董事長魏哲家等公司高層，一同大啖台南的牛肉爐。他再上一次則是8月23日快閃行程，造訪台積電並發表演講，並拜會台積電創辦人張忠謀夫婦。
今年1月輝達台灣分公司舉行尾牙，黃仁勳親自出席。輝達員工在黃仁勳現身時，唱「臺灣尚勇」與呼口號「Team Taiwan」相迎。5月訪台時，則是在台北國際電腦展發表主題演講，並公布新的台灣總部將落腳北士科。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言