黃仁勳被目擊現身台北街頭 今年第五度訪台

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前才專程來台，造訪台積電（2330）南科廠區，並出席台積電運動會，今日他再被民眾直擊出現在台北街頭。不過據了解，他這次訪台應為私人行程，目前尚未可知其停留天數，以及是否有其他公務行程。

這已經是黃仁勳今年第五度訪台，除了第四次是11月初訪台，主要參加台積電8日舉行的運動會外，前一晚也先與台積電董事長魏哲家等公司高層，一同大啖台南的牛肉爐。他再上一次則是8月23日快閃行程，造訪台積電並發表演講，並拜會台積電創辦人張忠謀夫婦。

今年1月輝達台灣分公司舉行尾牙，黃仁勳親自出席。輝達員工在黃仁勳現身時，唱「臺灣尚勇」與呼口號「Team Taiwan」相迎。5月訪台時，則是在台北國際電腦展發表主題演講，並公布新的台灣總部將落腳北士科。

黃仁勳今天被民眾直擊出現在台北街頭。 圖／讀者Sophia提供