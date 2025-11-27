快訊

黃仁勳被目擊現身台北街頭 今年第五度訪台

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
黃仁勳今天被民眾直擊出現在台北街頭。 圖／讀者Sophia提供
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前才專程來台，造訪台積電（2330）南科廠區，並出席台積電運動會，今日他再被民眾直擊出現在台北街頭。不過據了解，他這次訪台應為私人行程，目前尚未可知其停留天數，以及是否有其他公務行程。

這已經是黃仁勳今年第五度訪台，除了第四次是11月初訪台，主要參加台積電8日舉行的運動會外，前一晚也先與台積電董事長魏哲家等公司高層，一同大啖台南的牛肉爐。他再上一次則是8月23日快閃行程，造訪台積電並發表演講，並拜會台積電創辦人張忠謀夫婦。

今年1月輝達台灣分公司舉行尾牙，黃仁勳親自出席。輝達員工在黃仁勳現身時，唱「臺灣尚勇」與呼口號「Team Taiwan」相迎。5月訪台時，則是在台北國際電腦展發表主題演講，並公布新的台灣總部將落腳北士科。

黃仁勳今天被民眾直擊出現在台北街頭。 圖／讀者Sophia提供
黃仁勳今天被民眾直擊出現在台北街頭。 圖／讀者Sophia提供
台積電 黃仁勳 輝達

相關新聞

皮衣男又來了！黃仁勳感恩節搭專機來台 直接會見張忠謀

本月8日台積電運動會掀起旋風的輝達執行長黃仁勳，趁感恩節假期期間，搭乘專機於今年下半來台，並直接拜會他的大恩人台積電創辦...

有望會面？黃仁勳傳現身北市街頭 蔣萬安：私人行程

輝達落腳北士科T17、T18，預計農曆年前簽約，不過今天有媒體拍到，黃仁勳今天稍早無預警現身台北市，並帶著妻子Lori與...

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

美國人正在享受感恩假期之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞，被多名民眾目擊並...

Counterpoint：iPhone銷量佳 推升全球智慧手機今年呈正成長

根據 Counterpoint Research《智慧型手機市場展望追蹤》最新數據，今年全球智慧型手機出貨量預計年增 3...

賴總統：明年300億元推AI新十大 打造創新驅動產業生態

賴清德總統今天接見創業楷模暨創業相扶獎得主表示，明年政府將編列超過新台幣300億元預算，推動「AI新十大建設」，其中特別...

