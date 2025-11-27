快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

中華電擬投資本土衛星終端設備 盼形成衛星產業鏈

中央社／ 台北27日電

中華電信積極強化網路韌性，董事長簡志誠今天首度透露，除了代理衛星，中華電正評估投資本土衛星使用者終端設備（UT），希望可形成衛星產業鏈，導入台灣強大的電子製造能量，服務試驗成功後也能行銷世界。

中華電信今天舉辦「2025中華電信智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」頒獎典禮暨成果發表，響應全球AI技術急速發展，今年賽事全面升級，聚焦智慧文化、製造、醫療、環境、生活、交通與金融7大應用領域；同時增設「元宇宙應用特別獎」，今年共吸引263組、逾800人報名，創歷屆新高。

中華電信董事長簡志誠表示，5G加速器自2018年啟動以來，以大帶小、已成功吸引82家新創團隊加入，累計起來已協助取得資金超過新台幣10億元，並推動稜研、環球睿視等進入資本市場，兩家公司均在加速器陪伴及媒合下順利取得市場資金。

簡志誠表示，未來投資兩大重點一個是AI應用，一個是衛星使用者終端設備（User Terminal，UT），現在AI是一個不可避免趨勢，投資AI應用、智慧醫療、智慧生活都是中華電鎖定標的，投資衛星使用者終端也能貢獻網路韌性，希望可形成衛星產業鏈，服務試驗成功後，也可以行銷全世界。

簡志誠指出，目前全球主流UT製造商仍以美國與韓國業者為主，台灣雖具備強大的電子製造能量，但真正進入衛星終端設備供應鏈的廠商仍不多；目前中華電信已接觸5至8家本土廠商，涵蓋不同技術類型，希望能從中找到具備潛力的合作與投資對象。

他接續說，投資衛星使用者終端會鎖定海事、航空器、汽車及住家及企業端的應用，未來推廣衛星業務，使用者終端可優先使用國產設備，未來6G一定會有衛星元素，衛星是很重要的通訊媒介，希望透過韌性建設把服務帶起來，也希望台灣製造業力量可以進入供應鏈。

此外，在衛星布局方面，中華電信先前宣布，與美國Astranis衛星公司策略合作，引進其第3代MicroGEO衛星，強化台灣上空的衛星通信容量；簡志誠今天表示，合作衛星預計於今年底發射，最快明年第3季即可投入商用。

中華電總經理林榮賜表示，衛星快速發展，要把市場做大，衛星的通訊終端一定要先平價化，希望可以導入台灣力量降低終端，光纖、行動、衛星服務範圍廣，新應用將能帶動企業及消費客戶市場。

中華電信 資本市場

延伸閱讀

醫療優化轉型 國泰醫院榮獲「2025台灣健康永續獎」3大獎項

齊柏林衛星升空第5度延期至周六凌晨 SpaceX：火箭與衛星健康狀態良好

總統宣布特別預算…國防供應鏈 五大領域熱轉

仁寶搶兆元國防商機

相關新聞

皮衣男又來了！黃仁勳感恩節搭專機來台 直接會見張忠謀

本月8日台積電運動會掀起旋風的輝達執行長黃仁勳，趁感恩節假期期間，搭乘專機於今年下半來台，並直接拜會他的大恩人台積電創辦...

黃仁勳被目擊現身台北街頭 今年第五度訪台

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前才專程來台，造訪台積電（2330）南科廠區，並出席台積電運動會，今日他再被民眾直擊出...

有望會面？黃仁勳傳現身北市街頭 蔣萬安：私人行程

輝達落腳北士科T17、T18，預計農曆年前簽約，不過今天有媒體拍到，黃仁勳今天稍早無預警現身台北市，並帶著妻子Lori與...

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

美國人正在享受感恩假期之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞，被多名民眾目擊並...

Counterpoint：iPhone銷量佳 推升全球智慧手機今年呈正成長

根據 Counterpoint Research《智慧型手機市場展望追蹤》最新數據，今年全球智慧型手機出貨量預計年增 3...

賴總統：明年300億元推AI新十大 打造創新驅動產業生態

賴清德總統今天接見創業楷模暨創業相扶獎得主表示，明年政府將編列超過新台幣300億元預算，推動「AI新十大建設」，其中特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。