中光電奪下 GCSA、TCSA 永續獎六大獎項 續坐永續領航者地位

年度企業永續盛事「TCSA台灣企業永續獎」邁入第十八屆，今年參賽家數達743家，較2024年增加121家，續創歷史新高；第八屆「GCSA全球企業永續獎」亦同步揭曉。在兩大國內外頂尖永續競賽中，上櫃永續績優公司中強光電（5371）以卓越永續實力脫穎而出，一舉斬獲六項大獎，展現全方位永續領航者的地位。

在「TCSA台灣企業永續獎」中，中強光電一舉囊括五項重要獎項，包括：永續報告「白金獎」（連兩年）、「台灣百大永續典範企業獎」（連七年）、「透明誠信領袖獎」（連八年，六度蟬聯第一名）、「社會共融領袖獎」（六度）、「人才發展領袖獎」（連三年）。同時，在「GCSA全球企業永續獎」中，二度獲頒永續報告書「銅獎」，再添一項國際肯定。本次聯合頒獎典禮於26日假圓山大飯店盛大舉行，由中強光電財務長暨永續委員會委員何新斌代表公司上台受獎。

中強光電2024年中英文永續報告書持續依循最新GRI準則2021撰寫，並採用SASB及TCFD等國際規範，完整回應聯合國永續發展目標（SDGs）。年度重大主題和永續報告書均提報董事會核決，落實董事會在永續治理上的實質監督。報告書亦連續9年通過AA1000AS第二類型高度保證等級驗證，顯示資訊具高透明度及可信度。在永續策略推動上，公司依據SBT 1.5℃情境訂定減碳目標並經SBTi核准；連續六年回覆CDP問卷，並於2024年「氣候變遷」及「水安全」評鑑皆獲「A」領導等級（A List）。同年亦導入生物多樣性風險評估，系統化分析營運據點對自然環境的依賴與衝擊。公司亦積極響應RE100與EV100倡議，承諾「2040年前達成100%使用再生能源」，目前已建置8座太陽能發電系統供自發自用，並搭配綠電轉供及購買再生能源憑證以加速達標。在永續績效的長期投入下，中強光電已連續兩年榮獲「TCSA永續報告白金獎」與「GCSA永續報告書銅獎」，並連續七年榮獲「台灣百大永續典範企業獎」。

身為公司治理領航者，中強光電以「上市上櫃公司治理實務守則」為核心，制定並落實完整的內部治理機制，積極提升營運及財務資訊的揭露品質與透明度。同時，設置審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會，協助董事會有效履行其職責。此外，為深化永續發展與公司營運的整合，2024年正式將永續發展績效納入高階主管績效指標，確保永續理念深植決策核心。中強光電已連續十一年名列公司治理評鑑上櫃公司前5%，並五度位居「市值100億元以上之電子類上市櫃公司」前10%，更獲頒「上櫃領航治理獎」，亦入選「上櫃 ESG 30」、「特選上櫃ESG永續高股息」、「特選上櫃ESG龍頭報酬」、「TPEx FactSet氣候韌性」、「櫃買薪酬」及「勞工就業 88」等指數。此次再度榮獲TCSA「透明誠信領袖獎」且六度蟬聯第一名，更彰顯外界對中強光電在治理機制的高度肯定。

中強光電結合公司志工隊「螢火蟲愛之光服務隊」及多方利害關係人、共同執行「點亮偏鄉」、「希望農場」、「光之夢行者」、「熱血員工」、「箇中好手」、「銀髮微光」等六大公益計畫，運用公司核心專業，回應社會需求。為縮減城鄉數位落差，公司持續與國立陽明交通大學電機系學生及程式老爹三方合作舉辦6天「光耀科技營2.0」，協助學童提前完成國一至國二上學期的程式課程，並與隊友合力完成兩支遊戲程式。面對獨居長者需求攀升，公司以物資、飲食與健康照護為主軸，規劃「年菜送暖」、「遠距傳愛，健康無礙」、「暖心食堂」等三大「銀髮微光」計畫，攜手多家社企及NPO，用科技縮短偏鄉與醫療距離，補足照護資源缺口，讓長者獲得更完善的支持。此外，公司也建置完善的志工制度，除舉辦年度志工大會、志工日及培訓課程與活動外，更提供無上限全薪志工假，鼓勵同仁投入公益，2024年投入志工時數近八千小時，超過六萬人次受惠，在持續擴大社會影響力並創造實質改變的努力下，成功六度榮獲「社會共融領袖獎」，肯定公司長期推動公益的深度與廣度。

員工是公司永續成長的核心動力，中強光電以「睿智世代」為人才發展主軸，積極延攬具備深厚實務經驗的中高齡專才，成立專屬「研究院」，將產業智慧與實戰經驗系統化導入組織，全面推動「職能深耕」專案並強化技術傳承。公司亦透過Mentor制度和跨領域分享會，協助新進員工快速適應，促進跨世代合作與共創共榮。在多元共融方面，中強光電持續超額進用身心障礙員工，推動科技女力計劃以持續提升女性主管比例，並舉辦跨國文化活動，促進多元文化交流。同時與多所大學深耕青年培力及產學合作，培訓新世代與產業接軌，並運用虛實整合學習模式，打造產業與人才儲備的雙贏成果。公司亦透過多元溝通管道聆聽員工聲音，積極推動具創新性及可擴散性的制度，持續塑造多元共融的職場文化。憑藉在多元人才培育與職涯發展上的長期深耕，中強光電已連續三年榮獲「人才發展領袖獎」，再次印證公司在人才策略與組織管理上的卓越成果。

中強光電秉持「以光耀經濟為基礎，點亮社會每個角落，創造綠色光景」的永續DNA，持續推動多項淨零行動，穩健朝2050淨零願景邁進。同時，公司也與利害關係人攜手推動長期社會參與專案，聚焦解決關鍵社會現存議題，全面強化並擴大公司永續競爭力及正向影響力，攜手共創永續未來。