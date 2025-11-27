元隆縮編6吋晶圓廠規模 擬資遣180人
晶圓代工廠元隆今天宣布，因應營運轉型為委外代工模式，決定縮編現有6吋晶圓廠規模，並依法協助轉型後產生的多餘人力辦理退休或予以資遣，估計資遣人數約180人，明年1月26日生效。
元隆公告指出，近2年來晶圓供給態勢巨變，中國低價8吋晶圓產能大量開出，6吋晶圓廠不具競爭力，決定縮編現有6吋晶圓廠規模，轉型為委外代工的營運模式，相關部門有人數減少的必要。
元隆表示，部分員工配合營運轉型規劃繼續留任，其餘人員將依據勞動基準法等相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法通報主管機關， 辦理大量解僱員工。
元隆今天向主管機關通報，資遣人數約180人，預計2026年1月26日資遣生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言