快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

元隆縮編6吋晶圓廠規模 擬資遣180人

中央社／ 台北27日電

晶圓代工廠元隆今天宣布，因應營運轉型為委外代工模式，決定縮編現有6吋晶圓廠規模，並依法協助轉型後產生的多餘人力辦理退休或予以資遣，估計資遣人數約180人，明年1月26日生效。

元隆公告指出，近2年來晶圓供給態勢巨變，中國低價8吋晶圓產能大量開出，6吋晶圓廠不具競爭力，決定縮編現有6吋晶圓廠規模，轉型為委外代工的營運模式，相關部門有人數減少的必要。

元隆表示，部分員工配合營運轉型規劃繼續留任，其餘人員將依據勞動基準法等相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法通報主管機關， 辦理大量解僱員工。

元隆今天向主管機關通報，資遣人數約180人，預計2026年1月26日資遣生效。

晶圓廠 資遣 晶圓代工廠

延伸閱讀

和泰大金勇奪台灣企業永續獎3大獎 會長蘇一仲獲「永續傑出人物」引領空調業轉型

醫療優化轉型 國泰醫院榮獲「2025台灣健康永續獎」3大獎項

台積電美國廠獲利驟降⋯傳遭斷電意外拖累！網諷：外包風險高

2025企業永續獎 富邦證雙軸轉型 獲三大獎

相關新聞

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

美國人正在享受感恩假期之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞，被多名民眾目擊並...

黃仁勳被目擊現身台北街頭 今年第五度訪台

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前才專程來台，造訪台積電（2330）南科廠區，並出席台積電運動會，今日他再被民眾直擊出...

有望會面？黃仁勳傳現身北市街頭 蔣萬安：私人行程

輝達落腳北士科T17、T18，預計農曆年前簽約，不過今天有媒體拍到，黃仁勳今天稍早無預警現身台北市，並帶著妻子Lori與...

Counterpoint：iPhone銷量佳 推升全球智慧手機今年呈正成長

根據 Counterpoint Research《智慧型手機市場展望追蹤》最新數據，今年全球智慧型手機出貨量預計年增 3...

賴總統：明年300億元推AI新十大 打造創新驅動產業生態

賴清德總統今天接見創業楷模暨創業相扶獎得主表示，明年政府將編列超過新台幣300億元預算，推動「AI新十大建設」，其中特別...

英特爾表態力挺羅唯仁 龔明鑫：不是某一方說怎麼樣就怎麼樣

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉職英特爾，對此，台積電日前正式提告羅唯仁，英特爾發出聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。