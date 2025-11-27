群聯 AI 運算型 SSD E28奪台灣精品金質獎 潘健成：助企業訓練模型

群聯（8299）27日宣布，自主開發的全球首款6奈米AI運算型SSD方案E28，奪下2026台灣精品金質獎。這款產品主打將SSD與GPU深度整合，協助企業在地端進行生成式AI（GenAI）訓練，降低對高成本AI記憶體的依賴，也凸顯台灣在AI儲存與邊緣運算架構上的創新能量。

E28採用群聯自研專利架構，讓SSD不再只是儲存裝置，而是能直接「延伸」GPU記憶體容量，紓解邊緣 AI 訓練最常遇到的記憶體瓶頸，讓企業能在自家機房安全、高效率地訓練自有模型，兼顧資料隱私與運算效能。E28鎖定需要在地端訓練專業語料與領域模型的應用情境，包括科技製造、金融、教育、醫療與法律、會計、專利事務所等專業服務業，幫助客戶落實「自己的模型自己訓練」。

群聯近年已在COMPUTEX、CES、FMS等國際展會多次展出E28，並拿下COMPUTEX Best Choice金獎；同時通過經濟部「晶創計畫」審查，顯示其技術路線獲得政府與產業雙重肯定。群聯也積極推動E28進入大專院校環境，盼從企業一路延伸到教育端，加速邊緣AI人才培育與應用普及。

群聯執行長潘健成表示：「E28能夠榮獲2026台灣精品金質獎，是群聯長期投入邊緣AI技術創新的重大成果。我們非常感謝台灣精品獎評審團對群聯的肯定。面對全球AI的快速成長，企業普遍面臨成本、複雜度與資料安全的三重挑戰。E28所打造的『AI運算型SSD架構』，能夠在邊緣端以更低成本完成模型微調訓練以及加速推論效能，幫助各行各業真正展開AI落地應用。」

潘健成進一步指出：「AI的真正價值，在於讓更多企業能安全地掌握自己的資料與模型。E28所提供的邊緣AI訓練平台，使企業能以更彈性、更自主、更經濟的方式微調訓練屬於自己的專業模型；更重要的是，能無縫接軌既有的PC或工作站平台，並直接提升推論效能。未來，群聯將持續深化邊緣AI儲存技術，結合台灣完整的產業鏈，與全球夥伴共同推動邊緣AI的普及與應用，讓AI能真正造福所有產業。」