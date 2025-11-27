有望會面？黃仁勳傳現身北市街頭 蔣萬安：私人行程
輝達落腳北士科T17、T18，預計農曆年前簽約，不過今天有媒體拍到，黃仁勳今天稍早無預警現身台北市，並帶著妻子Lori與女兒Madison同行。北市長蔣萬安今被問是否規畫與黃仁勳會面？蔣說，看到媒體相關報導，看起來是個私人行程，其實剛好前兩天也才跟黃仁勳通了email，一直跟輝達保持暢通溝通。
蔣萬安今天赴議會施政總質，媒體也問蔣，輝達的投資計畫書送來了嗎？蔣表示，還沒有，輝達確實還是需要一些時間準備，上次副總裁scott有說，會盡快把投資計畫書送來市府，市府就會加快相關審查流程，目標仍是農曆年前簽約。
