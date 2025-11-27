達運光電以通訊及物聯網優勢 搶進國防物聯網產業鏈

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

IR Trust 表示，觀察近期在國際局勢緊張、地緣政治風險升高的背景下，國防軍備產業已成全球資金與技術競逐焦點，AI無人機、智慧監控、智慧能源、先進軍備系統等領域的需求持續攀升，27日攜手國泰證券舉辦「2025 國防軍備產業研討會」，達運光電（8045）、格斯科技*（6940）、世紀*（5314）三家企業，分享他們在國防科技與創新研發、高端製造領域的研發成果、營運策略與未來市場布局。

達運光電是台灣的寬頻傳輸與智慧聯網 AIoT 解決方案供應商，長期深耕國防與關鍵通訊技術領域，在寬頻通訊工規技術與 AIoT 系統整合方面具備核心競爭力，尤其夜視系統、熱顯像模組及整機系統的研發能力，成為國防與智慧監控領域不可或缺的技術夥伴。

達運光電旗下聚焦在國防產業布局之子公司艾斯特物聯科技董事長戴家維指出，達運光電透過智慧聯網 AIoT 的應用，不僅擴展國防物聯網與電信運營商的合作，更強化了長期技術可見度與穩定交付能力，再加上旗下自主開發的 AI 熱顯像辨識系統及海岸哨兵整合方案，具備即時監控、全天候防護及無人機三光鏡頭應用能力。

戴家維表示，未來達運光電持續深化國防應用與智慧通訊產品線，並積極拓展國際市場，預期透過長期研發及專案合作，進一步提升全球國防科技及智慧通訊領域的地位。

