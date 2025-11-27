黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

美國人正在享受感恩假期之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞，被多名民眾目擊並在社群平台上發文，隨後黃仁勳動身前往大直，外界推測可能前往台積電創辦人張忠謀家拜訪，目前尚未得知此次來台原因和行程。

中央社記者向輝達查證黃仁勳此次來台行程，至發稿為止尚未取得回覆。

黃仁勳上次訪台為11月7日，先前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，11月8日參加台積電運動會展現雙方好交情，可惜當時張忠謀因身體不適缺席，無緣與黃仁勳見面。

由於台北市政府才剛收回輝達台灣總部預定地的北士科T17、T18基地，黃仁勳今天來台是否將與北市府商談台灣總部相關進度，備受關注。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。 圖／讀者Sophia提供