Counterpoint：iPhone銷量佳 推升全球智慧手機今年呈正成長
根據 Counterpoint Research《智慧型手機市場展望追蹤》最新數據，今年全球智慧型手機出貨量預計年增3.3%。由於蘋果今年表現穩定，第3季出貨量優於預期，預估蘋果今年將以19.4%的全球市占，為2011年以來，超越三星成為全球智慧手機龍頭，並預計將維持領先至2029年。三星今年出貨量預期年增4.6%，市占率達18.7%。
Counterpoint表示，iPhone 17系列在主要市場的銷售動能強勁，預估蘋果今年出貨量年增10%。受到零組件價格壓力影響，2026年手機市場成長可能放緩，其中蘋果與三星因供應鏈整合度較高，影響相對有限。
Counterpoint Research資深分析師Yang Wang表示，近期的出貨預測調整主要與換機周期相關。疫情期間購買智慧型手機的消費者正進入升級期；此外2023年至2025年第2季期間已有3.58億支二手iPhone出貨，該使用族群未來也可能進一步升級至新機，形成持續需求來源。
另一方面，中國大陸品牌正從以出貨量為主的策略轉向重視價值與獲利的模式，並加速全球市場多元化。因此未來市場觀察焦點將從「出貨量、市占率」逐漸轉向「營收與價值表現」。
