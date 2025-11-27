快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

Counterpoint：iPhone銷量佳 推升全球智慧手機今年呈正成長

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
iPhone手機示意圖。路透資料照
iPhone手機示意圖。路透資料照

根據 Counterpoint Research《智慧型手機市場展望追蹤》最新數據，今年全球智慧型手機出貨量預計年增3.3%。由於蘋果今年表現穩定，第3季出貨量優於預期，預估蘋果今年將以19.4%的全球市占，為2011年以來，超越三星成為全球智慧手機龍頭，並預計將維持領先至2029年。三星今年出貨量預期年增4.6%，市占率達18.7%。

Counterpoint表示，iPhone 17系列在主要市場的銷售動能強勁，預估蘋果今年出貨量年增10%。受到零組件價格壓力影響，2026年手機市場成長可能放緩，其中蘋果與三星因供應鏈整合度較高，影響相對有限。

Counterpoint Research資深分析師Yang Wang表示，近期的出貨預測調整主要與換機周期相關。疫情期間購買智慧型手機的消費者正進入升級期；此外2023年至2025年第2季期間已有3.58億支二手iPhone出貨，該使用族群未來也可能進一步升級至新機，形成持續需求來源。

另一方面，中國大陸品牌正從以出貨量為主的策略轉向重視價值與獲利的模式，並加速全球市場多元化。因此未來市場觀察焦點將從「出貨量、市占率」逐漸轉向「營收與價值表現」。

智慧型手機 貨量 市場

延伸閱讀

電動機車、iPhone 17統統送！嘉縣29日中埔秋之盛典引爆人潮

蘋果得益於新款iPhone系列的熱賣 將重奪智慧機龍頭

冬令進補吃到飽！ 「麻油雞＋羊肉爐」千葉火鍋12月限定爽吃 極千葉加碼「麝香葡萄」 周周再抽iPhone

影／iPhone夜裡掉工地找不到報警 警開啟一內建功能幫他尋回

相關新聞

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

美國人正在享受感恩假期之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞，被多名民眾目擊並...

Counterpoint：iPhone銷量佳 推升全球智慧手機今年呈正成長

根據 Counterpoint Research《智慧型手機市場展望追蹤》最新數據，今年全球智慧型手機出貨量預計年增 3...

賴總統：明年300億元推AI新十大 打造創新驅動產業生態

賴清德總統今天接見創業楷模暨創業相扶獎得主表示，明年政府將編列超過新台幣300億元預算，推動「AI新十大建設」，其中特別...

英特爾表態力挺羅唯仁 龔明鑫：不是某一方說怎麼樣就怎麼樣

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉職英特爾，對此，台積電日前正式提告羅唯仁，英特爾發出聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具...

員工爆料季獎金開獎有感增加？台積電這樣說

近期又有台積電（2330）台積員工爆料季獎金開獎有感增加，單季按照個人考績領取約6個月，由於台積電過往員工分紅最大包都是...

台積電聲請定暫時狀態 羅唯仁在美若涉國家核心關鍵...考驗法院執行力

台積電前資深副總羅唯仁將出任Intel英特爾執行副總裁，台積電向智慧財產及商業法院提告並聲請「定暫時狀態處分」。資深行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。