友達「超越3D，精準 AI」 將於2025醫療科技展秀三大主軸成果

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電子公司達擎攜手友達耘康、原色口腔數位及12家合作夥伴，將於2025台灣醫療科技展，以「超越3D，精準AI」為主題，聚焦3D手術影像深化應用、AI賦能精準影像與專科檢測，呈現智慧醫療的創新應用與共創成果。友達／提供
友達（2409）光電深耕專業醫療顯示、高精度感測技術兩大核心，積極發展智慧醫療事業。將由集團子公司達擎領軍，攜手友達耘康、原色口腔數位及12家合作夥伴，參與12月4日至12月7日登場的2025台灣醫療科技展。以「超越3D，精準AI」為主題，聚焦3D手術影像深化應用、AI賦能精準影像與專科檢測，呈現智慧醫療的創新應用與共創成果。

達擎持續優化3D影像解決方案，並以AI技術厚植診斷準確度與檢測效率，協助醫療數位轉型。今年，達擎將聯合凌華（6166）科技、中國醫藥大學新竹附設醫院、西柏科技（3541）、德益科技、易像國際、慧誠智醫、馬光醫療網、超微醫學科技、浩宇生醫、景韻生技、天影科技、優菩等12家合作夥伴，強化生態圈布局，翻轉智慧醫療的創新應用。

三大主軸搶先看：

3D手術影像深化應用：展示高精度3D顯微手術與精準外科影像，推動手術視野與操作革新。

AI賦能精準影像與專科檢測：結合AI技術，提升診斷準確度與檢測效率，實現精準醫療。

夥伴生態共創成果：跨領域合作，從西醫到中醫，呈現整合方案與落地應用。

展覽期間，將安排多場專題短講及3D顯微手術影像解決方案實體展演，同時，將邀請多位重量級中醫師親臨現場，主講「智慧中醫 健康養生」系列講座，探索數位科技於中醫檢測與健康養生新知。歡迎蒞臨2025台灣醫療科技展，親自體驗友達智慧醫療事業結合3D、AI等數位創新科技，為醫療產業帶來高效、精準且智慧化的診斷與治療方案。

