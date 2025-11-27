閎康延攬前晶成董座施韋12月出任總座 營運規劃及落實公司治理

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

半導體檢測分析實驗室大廠閎康（3587）27日公告延攬前晶成董座施韋出任總座，因應營運規劃及落實公司治理。閎康過往由董座謝詠芬兼任總座，謝詠芬在業界引薦下親自說服施韋，讓對方退休後願意重出江湖來協助閎康發展。公司也提到，隨營運規模擴大與國際布局，延攬優秀人才且擁有業界專業長才，能進一步強化公司IT營運與AI發展。

施韋歷任晶成半導體(股)公司董事長、富采控股（3714）/晶元光電(股)公司資訊中心副總經理、復華投信資訊部協理、 聯華電子（2303）(股)公司資訊工程處經理。閎康公告，新任總經理生效日期：114/12/01。

