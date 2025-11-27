元太與Cream Guitars合作 打造全球首款可變色電吉他亮相

元太（8069）科技27日宣布，與知名電吉他品牌Cream Guitars成功開發全球首款採用E Ink Prism™ 3的可變色電子紙電吉他「達文西（DaVinci）」，已正式開放全球預購。「達文西」亦為首款正式量產、導入E Ink Prism™ 3技術的產品。

「達文西」是一款將E Ink Prism™ 3電子紙嵌入於吉他琴身，可呈現動態色彩與圖樣，具備可程式化、反射式、無需用電下仍能維持多樣色彩顯示的電子紙電吉它。結合Cream Guitars向來具高辨識度的外型設計與創新材質運用，這款兼具專業級演奏性能及高度個人化風格的電吉它產品，即日起已開放預購。

「自從推出E Ink Prism™ 3可變色電子紙以來，我們收到創作者們極為熱烈的回響，他們都對此技術躍躍欲試，」E Ink元太科技業務中心副總經理洪集茂表示。「與Cream Guitars合作的產品已開始預購，象徵著E Ink Prism™ 3電子紙技術向消費市場更進一步，將可變色、充滿表現力的電吉它樂器帶到創作者手中。」

「達文西」透過E Ink Prism™ 3可變色電子紙包覆電吉它琴身，讓音樂人能依據演出風格、情緒或個人品牌需求，自由變換電吉它的外觀，且不影響音色、手感與產品可靠度。E Ink Prism™ 3以低耗能、可變色與具新穎視覺呈現的特性著稱，為長久以來固定外觀的樂器市場帶來全新想像。

Cream Guitars執行長Luis Ortiz表示：「我們希望徹底重新定義『吉他可以是什麼樣貌』。透過E Ink Prism™ 3電子紙，『達文西』不僅是一把音色出眾的專業電吉他，更能在每首歌、每次演出機會，呈現藝術家『想要的樣子』。」

E Ink電子紙技術以超低耗能及低碳排特性，僅在圖像變換時耗電，同時公司亦在全球營運中大幅導入再生能源，多次入選道瓊永續世界指數，展現對低碳顯示材料的承諾。Cream Guitars 也以負責任取材與減少廢料的製程理念，與E Ink的永續方向相互呼應。