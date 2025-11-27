禾榮科攜手歐洲 Cosylab 簽合作意向書 共同推動加速器 BNCT 系統布局

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

禾榮科（7799）27日宣布，與 Cosylab d.d. 簽署互為代理的合作意向書（Letter of Intent）。Cosylab 是一家來自歐洲的供應商，專為放射治療設備及大型研究設施提供創新軟體與先進的系統整合服務。這項技術合作旨在強化軟體解決方案的開發與整合，並擴大加速器硼中子捕獲治療（Accelerator-Based Boron Neutron Capture Therapy, AB-BNCT）的市場代理與國際業務發展。

禾榮科技總經理沈孝廉表示，此次合作代表禾榮在 AB-BNCT 產品與解決方案的全球戰略布局上，邁入了一個重要的里程碑。透過與 Cosylab 的策略聯盟，禾榮旨在加速全球擴展，並加強下一代癌症治療技術的跨區域合作。

Cosylab 執行長 Mark Pleško 指出，AB-BNCT 是目前治療傳統難治及復發性癌症最有希望的療法之一。他進一步指出，將 AB-BNCT 解決方案拓展至國際市場勢在必行，公司非常期待這次合作能促成未來的共同計畫。

禾榮科技致力於開發加速器式硼中子捕獲治療（AB-BNCT）整合系統，技術範圍涵蓋加速器、中子束線、治療平台與臨床流程整合。公司秉持「延長癌症患者生命的長度與寬度」的使命，積極布局國際合作與市場推廣。

Cosylab 是來自歐洲的領先高階軟體供應商，為最複雜的系統與機器提供關鍵任務的專業知識與設備整合解決方案，領域涵蓋粒子加速器、核融合反應爐、量子設備、半導體製造子系統，以及 AB-BNCT 等創新放射治療系統。

軟體 癌症 市場

相關新聞

員工爆料季獎金開獎有感增加？台積電這樣說

近期又有台積電（2330）台積員工爆料季獎金開獎有感增加，單季按照個人考績領取約6個月，由於台積電過往員工分紅最大包都是...

台積電聲請定暫時狀態 羅唯仁在美若涉國家核心關鍵...考驗法院執行力

台積電前資深副總羅唯仁將出任Intel英特爾執行副總裁，台積電向智慧財產及商業法院提告並聲請「定暫時狀態處分」。資深行政...

賴總統：明年300億元推AI新十大 打造創新驅動產業生態

賴清德總統今天接見創業楷模暨創業相扶獎得主表示，明年政府將編列超過新台幣300億元預算，推動「AI新十大建設」，其中特別...

英特爾表態力挺羅唯仁 龔明鑫：不是某一方說怎麼樣就怎麼樣

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉職英特爾，對此，台積電日前正式提告羅唯仁，英特爾發出聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具...

鴻勁深化 AI 晶片測試技術 布局高功耗及矽光子 CPO 測試解決方案

鴻勁精密（7769）27日以承銷價1,495元正式上市掛牌交易，盤中最高來到3,000元。該公司以ATC主動式溫控系統與...

商業火箭澳洲發射成功創紀錄 台灣晉陞驕傲喊話：台灣還有機會

台灣晉陞股份有限公司100%持股澳洲子公司ATSpace， 今天在澳洲發射火箭成功，台灣晉陞在場人員雀躍，並分享台灣驕傲...

