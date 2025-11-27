禾榮科攜手歐洲 Cosylab 簽合作意向書 共同推動加速器 BNCT 系統布局
禾榮科（7799）27日宣布，與 Cosylab d.d. 簽署互為代理的合作意向書（Letter of Intent）。Cosylab 是一家來自歐洲的供應商，專為放射治療設備及大型研究設施提供創新軟體與先進的系統整合服務。這項技術合作旨在強化軟體解決方案的開發與整合，並擴大加速器硼中子捕獲治療（Accelerator-Based Boron Neutron Capture Therapy, AB-BNCT）的市場代理與國際業務發展。
禾榮科技總經理沈孝廉表示，此次合作代表禾榮在 AB-BNCT 產品與解決方案的全球戰略布局上，邁入了一個重要的里程碑。透過與 Cosylab 的策略聯盟，禾榮旨在加速全球擴展，並加強下一代癌症治療技術的跨區域合作。
Cosylab 執行長 Mark Pleško 指出，AB-BNCT 是目前治療傳統難治及復發性癌症最有希望的療法之一。他進一步指出，將 AB-BNCT 解決方案拓展至國際市場勢在必行，公司非常期待這次合作能促成未來的共同計畫。
禾榮科技致力於開發加速器式硼中子捕獲治療（AB-BNCT）整合系統，技術範圍涵蓋加速器、中子束線、治療平台與臨床流程整合。公司秉持「延長癌症患者生命的長度與寬度」的使命，積極布局國際合作與市場推廣。
Cosylab 是來自歐洲的領先高階軟體供應商，為最複雜的系統與機器提供關鍵任務的專業知識與設備整合解決方案，領域涵蓋粒子加速器、核融合反應爐、量子設備、半導體製造子系統，以及 AB-BNCT 等創新放射治療系統。
