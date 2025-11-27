漢科：在手訂單逾90億元 明年營收估增2位數

快訊

中央社／ 台北27日電

高科技廠房廠務系統廠漢科今天表示，目前在手訂單金額達新台幣90億至100億元，明年營收目標較今年成長2位數水準。

漢科參加櫃買市場業績發表會，副總經理林志煌表示，漢科業務包含氣體特殊管路、無塵室機電統包、高真空系統、特殊氣體供應與設備、客戶製程尾氣與廢氣處理、系統軟體研發、濕製程設備與化學系統。

林志煌說，隨著台積電在美國、日本及德國投資設廠，漢科已陸續於美國、日本成立子公司，今年第2季也成立德國子公司。

漢科今年累計前3季營收38.86億元，年減5.85%，不過因接案不同，並有效降低成本，毛利率攀高至25.24%，較去年同期揚升5.3個百分點，並創下歷史新高，稅後淨利4.37億元，年增20.93%，每股純益5.99元。

林志煌表示，目前在手訂單金額90億至100億元。漢科總管理處副總經理蕭燕啁說，明年營收目標較今年成長2位數，並希望毛利率持續提高。

