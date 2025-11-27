TWNIC：AI時代企業導入在地域名 助維護數位真實性

快訊

中央社／ 台北27日電

台灣網路資訊中心（TWNIC）指出，生成式人工智慧（AI）與深偽技術正全面重塑資訊環境，當假網站快速流竄，企業品牌信任面臨挑戰，而地域名後綴（.tw／.台灣）不僅是一組網址，更是企業在AI時代守住數位真實性的關鍵防線。

TWNIC今天透過新聞稿指出，AI時代中，真假難辨的風險使品牌信任成為企業最脆弱的資產之一，根據今年Consumer Pulse Report，高達74%的消費者更信任與品牌名稱一致、正式註冊的網域名稱。然而，多數企業積極推動數位轉型之際，往往忽略最基礎的數位身分識別。

TWNIC執行長余若凡表示，當AI讓假內容、假網站與高度仿冒的詐騙入口快速擴散時，企業若無法讓消費者在第一眼辨識何者為官方來源，品牌安全就已出現嚴重漏洞，而在地域名後綴（.tw／.台灣）是企業在AI時代中守住數位真實性的第一道防線。

余若凡指出，在地域名後綴（.tw／.台灣）的核心價值不僅是地緣識別，更在於具備在地治理優勢，相較於跨境註冊商處理冗長、風險較高，.tw受本地法規管轄，具備可追溯、可快速處置的特性，數據顯示，其違法與詐騙案件比率僅0.07%，是企業構建可信環境的最佳選擇。

余若凡說，域名治理已是企業資安戰略的一環，TWNIC推動雙重防護機制，其一為「綠色域名認證」，如同數位身分證，透過身分核實清楚標示域名擁有者身分，讓消費者一眼辨識真正入口。再者，「Registry Lock域名安全鎖」為將高價值域名鎖入保險箱，透過多重驗證防止未經授權的篡改或轉移。

余若凡強調，唯有企業端入口一致性、在地域名的基礎治理、TWNIC驗證機制等共同運作，才能形成完整的可信來源鏈，有效降低假網站與釣魚攻擊風險。她呼籲，大型企業應落實最基本的入口安全，以可驗證的數位身分在國際市場站穩腳步。

