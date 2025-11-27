英特爾表態力挺羅唯仁 龔明鑫：不是某一方說怎麼樣就怎麼樣

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉職英特爾，對此，台積電日前正式提告羅唯仁，英特爾發出聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具有可信度。經濟部長龔明鑫今日表示，所有事證還是要檢調調查，最後由法官認定，「不是某一方說怎麼樣就怎麼樣」。

龔明鑫表示，此案涉及國安與核心技術，已由高檢署主動介入調查；而屬於台積電有關營業秘密的部分，若台積電需要，政府也會提供協助。

但對於行政單位對國安法是否有著力點，龔明鑫則表示，以經濟部來說，哪些半導體項目屬於國家關鍵技術，沒有經過核准是不能到國外去實施，這範圍是由經濟部認定。如果羅唯仁拿走什麼資料、技術在國外實施，經濟部會提供是否為關鍵技術，但相關資料台積電會提供給檢調單位，目前還沒有請經濟部說明。

而龔明鑫昨表示，工研院已經啟動撤銷羅唯仁工研院院士頭銜的程序，他今天再補充說明，工研院院士是榮譽職，表彰對業內貢獻，當初沒有想到有撤銷的情況，因此沒有相關的程序，現在有這樣的事情發生，總是要訂一個機制，現在正在擬訂中，時間不會太久。