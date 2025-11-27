快訊

英特爾表態力挺羅唯仁 龔明鑫：不是某一方說怎麼樣就怎麼樣

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
針對英特爾力挺羅唯仁，經濟部長龔明鑫今日表示，所有事證還是要檢調調查，最後由法官認定，「不是某一方說怎麼樣就怎麼樣」。圖／本報資料照片
台積電前資深副總羅唯仁退休後轉職英特爾，對此，台積電日前正式提告羅唯仁，英特爾發出聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具有可信度。經濟部龔明鑫今日表示，所有事證還是要檢調調查，最後由法官認定，「不是某一方說怎麼樣就怎麼樣」。

龔明鑫表示，此案涉及國安與核心技術，已由高檢署主動介入調查；而屬於台積電有關營業秘密的部分，若台積電需要，政府也會提供協助。

但對於行政單位對國安法是否有著力點，龔明鑫則表示，以經濟部來說，哪些半導體項目屬於國家關鍵技術，沒有經過核准是不能到國外去實施，這範圍是由經濟部認定。如果羅唯仁拿走什麼資料、技術在國外實施，經濟部會提供是否為關鍵技術，但相關資料台積電會提供給檢調單位，目前還沒有請經濟部說明。

而龔明鑫昨表示，工研院已經啟動撤銷羅唯仁工研院院士頭銜的程序，他今天再補充說明，工研院院士是榮譽職，表彰對業內貢獻，當初沒有想到有撤銷的情況，因此沒有相關的程序，現在有這樣的事情發生，總是要訂一個機制，現在正在擬訂中，時間不會太久。

台積電 經濟部 羅唯仁 英特爾 龔明鑫

相關新聞

員工爆料季獎金開獎有感增加？台積電這樣說

近期又有台積電（2330）台積員工爆料季獎金開獎有感增加，單季按照個人考績領取約6個月，由於台積電過往員工分紅最大包都是...

台積電聲請定暫時狀態 羅唯仁在美若涉國家核心關鍵...考驗法院執行力

台積電前資深副總羅唯仁將出任Intel英特爾執行副總裁，台積電向智慧財產及商業法院提告並聲請「定暫時狀態處分」。資深行政...

賴總統：明年300億元推AI新十大 打造創新驅動產業生態

賴清德總統今天接見創業楷模暨創業相扶獎得主表示，明年政府將編列超過新台幣300億元預算，推動「AI新十大建設」，其中特別...

英特爾表態力挺羅唯仁 龔明鑫：不是某一方說怎麼樣就怎麼樣

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉職英特爾，對此，台積電日前正式提告羅唯仁，英特爾發出聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具...

鴻勁深化 AI 晶片測試技術 布局高功耗及矽光子 CPO 測試解決方案

鴻勁精密（7769）27日以承銷價1,495元正式上市掛牌交易，盤中最高來到3,000元。該公司以ATC主動式溫控系統與...

商業火箭澳洲發射成功創紀錄 台灣晉陞驕傲喊話：台灣還有機會

台灣晉陞股份有限公司100%持股澳洲子公司ATSpace， 今天在澳洲發射火箭成功，台灣晉陞在場人員雀躍，並分享台灣驕傲...

